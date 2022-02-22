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六都防疫民調／侯友宜碾壓奪冠

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會民調顯示，新北市長侯友宜在六都市長防疫表現中奪冠。本報系資料照
台灣民意基金會民調顯示，新北市長侯友宜在六都市長防疫表現中奪冠。本報系資料照

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，在六都市長的防疫表現中，新北市長侯友宜獲得37.7％民眾支持居冠，高雄市長陳其邁獲得21.8％民眾贊同，隨後則是台北市長柯文哲19.8％、台中市長盧秀燕14.7％、桃園市長鄭文燦12.9％、台南市長黃偉哲7.9％。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，侯友宜仍居第一，但受肯定度下降12.6個百分點；柯文哲被陳其邁超越，迫居第三，受肯定度也下滑10.6個百分點；陳其邁縱使躍居第二，但受肯定度下降7.6個百分點；連盧秀燕仍也下降10.6個百分點。除陳其邁外，顯示非執政黨籍六都市長防疫表現的光環，都在顯著減弱，而鄭文燦與黃偉哲的防疫表現，長期以來受肯定度偏低，自然也較沒有光環減弱的問題。

在政黨認同方面，民調結果顯示，泛綠支持者心目中的前三名是陳其邁42.3％、侯友宜38.3％、鄭文燦21.5％；泛藍支持者心目中的前三名是侯友宜53.6％、柯文哲37.8％、盧秀燕33％；中性選民心目中的前三名，則為侯友宜30.3％、柯文哲17.1％、盧秀燕14.2％。

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2022年2月14至15二天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1079人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

侯友宜 陳其邁 盧秀燕

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