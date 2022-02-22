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共識營轟國民黨是內鬥黨 朱立倫：這是事實 不是笑話

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。記者陳正興／攝影
國民黨主席朱立倫。記者陳正興／攝影

國民主席朱立倫昨天在內部共識營指國民黨是「內鬥黨」，還說現在在想2024的都是敗類，引發討論。朱立倫上午受訪表示，很多人都喜歡砲口對內、搞內鬥，這已經不是個笑話，而是一個事實，而且是國民黨最大的危機。

朱立倫表示，國民黨長期以來讓支持者最失望的一件事，就是不能夠團結，所以他才會一再要求、呼籲大家，砲口對外、團結一致。如果針對年底的選舉，不能夠團結，國民黨如何號召更多的支持者？這是國民黨當前最重要要努力的。

朱立倫說，國民黨要全力以赴，希望大家能夠團結一致，否則民眾很多開玩笑說國民黨要叫內鬥黨，或是高雄市前市長韓國瑜開玩笑說要叫「螃蟹黨」。但這已經不是笑話，是國民黨最大的危機。

對於台灣基金會最新民調顯示，國民黨支持率輸給民眾黨。朱立倫表示，一方面國民黨要團結，要能讓民眾有信心，提出來的每一項政策，不能只是少部分的人的意見，而是獲得社會多數人的認同。國民黨要越往中間、社會大眾肯定的意見。

朱立倫說，最近國民黨針對物價、高房價、通貨膨脹、低薪資、社會貧富不均的議題探討，這些是民眾有感的，要多站在人民這一方，多站在民眾的議題上思考，國民黨會獲得更多民眾支持。更何況有這麼多縣市長各方面都獲得社會肯定，所以只要讓民眾有感，國民黨就會獲得更多支持。

國民黨 朱立倫 韓國瑜

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