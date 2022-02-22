政院下令究責黃郁婷聲量續漲！網友支持、反對5大理由是什麼？

image source:FB/黃郁婷

文/葛緯詩

台灣競速滑冰選手黃郁婷因為穿北京冬澳的中國隊服，上傳到自己的IG，賽後又說「像在主場作戰一樣」，接連引發爭議與討論，如今行政院長蘇貞昌大力譴責這樣的行為，要求教育部、體育署進行調查並做出處分， 讓原先看似就要平息的話題，重新在網路上吵得火熱。外界認為，民進黨政府是想在即將到來的杭州亞運前畫出紅線，避免國手再發生類似的情況。對於史上首遭運動員因有損國格行為，恐遭處分的爭議，網友高度關注與討論之餘，透過數據調查，究竟是認同附和？還是覺得這樣太過嚴厲？

黃郁婷刪影片、回擊網友創聲量新高 蘇貞昌喊查處再掀熱議

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2022/01/22~2022/02/20），近一個月黃郁婷的網路聲量，2月3日因為賽前穿中國隊服的影片爭議，聲量快速衝高，並創下最高峰，網路聲量共計7萬4143筆。由於觸及兩岸敏感議題，影片曝光後立刻引來網友圍剿，黃郁婷也緊急將影片下架。不過，下架後黃郁婷替自己打發聲，在臉書回應「運動歸運動」、「在運動界裡，我們沒有國籍之分」，非但沒有平息爭議，甚至有點提油救火，成為使風波擴大的關鍵原因，網路上還出現希望取消她國家代表隊資格的聲浪。

除了賽前惹出爭議之外，黃郁婷賽後面對媒體受訪時表示，現場觀眾很熱情「就像在主場作戰一樣」，也掀起討論。除了最終成績26名，不盡理想，招致網友罵聲沒有為國爭光還做出「有損國格」的行為，批評「直接放棄台灣國籍投奔大陸好了」，這把怒火更燒到民進黨政府上，不滿黃郁婷拿人民納稅錢出國比賽，做出有損國格的行為，政府卻無所作為，批評「就是故意穿中國衣服，只有體育署的人看不懂」、「民進黨政府在幹嘛，這種事都不用負責嗎」。對此，行政院長蘇貞昌19日一聲令下，大動作要求教育部、體育署調查處分，恐怕也是想要給社會大眾一個交代。20日黃郁婷緊急關閉個人臉書專頁，議題持續重新被炒熱，拉抬出一波波的網路聲量。

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網友支持拿納稅錢出賽應有規範 反對者駁「不該為自我認同道歉」



進一步透過聲量調查，針對府院下令查處黃郁婷一事，支持者的討論中，「拿人民納稅錢出國比賽，本來就該注意言行」聲量最高，共計5737筆。網友普遍認同，國手代表的是國家，不是個人，因此，出賽牽扯到國家認同與榮譽，應該要有合宜的言行舉止。對於這次爭議，也有不少人喊出追討過去獎金、踢出國家隊、革除國籍等處分，希望未來避免再有類似情況發生等等，希望政府祭出處分。

反對處分的討論中，黃郁婷喊出的「運動歸運動」聲量最高，共計3萬1192筆，多數人認同黃郁婷的行為不恰當，但也緩頰「罪不至死」，認為這次事件，基本上已經讓黃郁婷「社會性死亡」。值得注意的是，有不少網友聲援「不該為自我認同道歉」，甚至拿周子瑜「我是中國人」道歉事件類比，翻出總統蔡英文2016年當選時，曾喊出「只要我當總統一天，沒有人需要為他的認同而道歉」，同情黃郁婷遭台灣網友圍剿，就像當初周子瑜被中國網友出征，但也有人酸兩件事情差太多。面對黃郁婷事件，蘇貞昌高喊要調查處分，實際上要怎麼處分尚未定調，就先重新炒熱逐漸平淡的議題，最終會怎麼做，網友都在看。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年1月22日至2022年2月20日。