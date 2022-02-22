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外交部原稱菲律賓承認我疫苗 江啟臣打臉轟荒腔走板

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自江啟臣臉書
圖／取自江啟臣臉書

外交部日前指，民眾只要持有我國認可的「國際疫苗接種證明」，入境菲律賓就不用隔離。不過，國民黨立委江啟臣今指出，他接獲在菲台商陳情，外交部誤導國人，菲國並不承認我方疫苗證明，因此入境仍須隔離。

江啟臣指出，根據外交部官網資料和相關說明，我國雖不是菲律賓給予免簽證待遇的國家，但如依規定取得菲律賓簽證，並完整接種疫苗，在入境菲國時出示登機前48小時內的核酸檢測陰性報告，以及國際疫苗接種證明，就不需進行隔離檢疫，只要自抵達日起算進行7天的自主健康管理。

江啟臣表示，根據陳情台商的說法，事實卻並非如此。該台商2月4日入境菲律賓，仍被要求入住隔離住所，其所出示的駐菲代表處LINE群訊息，更證明外交部的說法與事實背道而馳。

江啟臣說，相當誇張的是，外交部領務局在2月18日的新聞稿竟聲稱是菲國官員錯誤解讀菲方政策，才導致國人入菲受阻，而不是外交部的問題。還自打臉說，駐菲代表處正積極爭取國人入境菲律賓免隔離，但台灣旅客如果前往菲國，仍要事先訂好防疫隔離旅館。他質疑，如果真如外交部所說，入菲免隔離，或是如駐菲代表處所稱，能協助受阻僑胞免隔離，又為何建議國人要訂防疫旅館？

江啟臣說，菲國在2月20日最新公布的國際疫苗接種證明的承認國名單，仍未見我方在列。到底是菲律賓官員不懂菲律賓規定，還是荒腔走板的我外交部官員，不懂菲律賓規定？

江啟臣說，蔡政府為推動新南向政策，2017年開始試辦一年給菲律賓國民來台免簽，結果之後一年又一年的延長，至今菲方卻仍然拒絕互惠，未給我國國人免簽證待遇。這次無法取得菲律賓承認我國的國際疫苗接種證明，更荒謬地將責任推給菲國官員錯誤解讀。

他呼籲，請外交部上緊發條，不要再荒腔走板，造成國人的困擾和不便，不只要盡全力爭取他國承認我方的疫苗接種證明效力，更應全面了解各國入境相關規定，告訴國人正確訊息，並正視國人的實際需求，而不是成天只想著大內宣。

菲律賓 外交部 隔離

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