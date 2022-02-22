民眾黨支持度再度超車 游盈隆：國民黨前景堪憂

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，政黨支持度部分，民主進步黨為29.2%、台灣民眾黨16.2%、中國國民黨15%、時代力量5.5%、台灣基進4% 、其他政黨合計1.6%，其餘為沒特別支持哪一個政黨或拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，國民黨在政黨支持度再度被民眾黨超車，對一個民意支持已顯薄弱的在野黨明顯構成重傷害，前景堪憂。

游盈隆表示，民進黨接連兩個月社會支持有下滑現象，雖然幅度都不大，但這些現象若和四大公投巧勝國民黨，中二補選強壓地頭蛇贏回一席，以及強勢讓萬華中正區罷昶流產等神勇表現擺在一起，似乎並不相櫬，顯示箇中另有隱情。

游盈隆說，從短期因素看，比較可能是蔡英文總統推崇昔日威權統治者蔣經國「反共保台」功績，刻意不提威權統治傷害，對黨造成傷害；此外，蔡政府被形勢所迫，不惜得罪主流民意，選擇在此時開放日本福島食品進口，也讓民進黨社會支持不進反退。

游盈隆指出，民眾黨再度超前百年老黨，恐怕也非領導階層所能預期，但國民黨與民眾黨社會支持基礎相當程度重疊，當支持者對國民黨失望時，會「由藍轉白」改支持民眾黨，而且很可能以年輕、高學歷、淺藍無主。經驗證據就顯示，民眾黨在20到44歲年齡層支持度遙遙領先國民黨，而國民黨在45歲以上年齡層大幅領先民眾黨。

游盈隆表示，這就像中老年人髮際線不斷往上移一樣，現在分界線是45歲，未來可能再往上提，只是這種「負氣出走型」的國民黨支持者，為民眾黨帶來的支持目前仍不穩定。但國民黨接連兩個月社會支持減弱，累計4.6個百分點，15%是自2016年7月以來史上第三低，如何在這麼單薄的社會支持基礎上，迎戰已經到來的2022年九合一地方選舉，和氣焰高張、復仇心切的民進黨一爭高下，令人好奇。