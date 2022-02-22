共識營開砲 朱立倫：國民黨應改名內鬥黨 現在想2024都是敗類

國民黨昨天舉辦「2022黨務幹部共識營」北區場，黨主席朱立倫發揮演講魅力獲得滿堂彩。談到蔣經國路線，他強調永遠要給年輕人機會，這是國民黨堅持到底的第一條路線；朱還笑說，「國民黨應該改名內鬥黨，全世界最有名的內鬥黨就叫中國國民黨」，呼籲大家要做到蔣經國所說的團結。

據轉述，朱立倫昨天在內部共識營開玩笑說，「國民黨應該改名內鬥黨，全世界最有名的內鬥黨就叫中國國民黨，最喜歡內鬥」。朱強調，這是一個恥辱，也一定要改，國民黨內鬥民進黨最高興；過去在中國大陸時代，國民黨是內鬥垮，在台灣失去政權，也是因為內鬥，現在都在野了還要鬥。

朱立倫談及日前和高雄市前市長韓國瑜餐敘時，指韓提到「螃蟹黨」，賣螃蟹簍子裡不用蓋蓋子，因為任何一隻往上爬，其他螃蟹都把牠拉下來，韓還對他開玩笑說，「恭喜啊，你現在是那隻往上爬的螃蟹，大家都要把你拉下去」。朱以此強調，每天罵自己人、鬥自己人，國民黨不會更強。

昨天還有地方黨工現場提問，要求朱立倫對2024表態。據悉，朱立倫舉例，民進黨是看到獵物一起打下來再來搶，國民黨是看到獵物就先互砍再來搶，直言現在想2024的都是黨內敗類，重申2022沒有贏，就沒有2024，所以不用去想2022失敗之後誰要去接下這個位子。

朱立倫也在共識營提到，前總統蔣經國最重視年輕人，可是上周三在中常會時，現場竟然有人提議應該把50歲、60歲以下的都算年輕人；朱直言，這不是打國民黨最大的臉嗎？國民黨為什麼會淪落到50歲、60歲還有機會出來受到支持和鼓勵？

朱立倫表示，雖然給年輕人加權有人不滿，但這沒辦法，一個政黨應該一代接一代，而且只要表現好的現任可以由黨團推薦，提名辦法有保障現任，多的那一席當然要給年輕人機會。他以自己40歲當桃園縣長為例，國民黨還不給40歲以下年輕人參選議員、鄉政代表和里長，那黨就沒機會了。

國民黨祕書長黃健庭也在臉書表示，自己以「城市治理」為題分享經驗與理念。朱立倫與所有黨務主管，並面對面與黨務幹部溝通，聽取基層建言，「大家百無禁忌、暢所欲言，主席與我也一一回應，誠懇跟同仁溝通」。朱立倫的話贏得所有與會幹部的認同，大家一定全力以赴。