「Taiwan+」預算高流量卻悽慘 民眾黨批：綠色執政撒幣保證

首年投入10億元的文化部「Taiwan Plus」影音串流平台爭議不斷，外媒駐台記者發現，平台流量少得可憐，未能達到「宣揚台灣」效果。民眾黨今批評，「綠色執政，撒幣保證」，文化部宣稱要「讓世界看見台灣」，目標是向國際宣傳台灣價值的Taiwan Plus，4年將豪擲納稅錢58億元，至今流量卻極為淒慘。

民眾黨指出，Taiwan Plus上線半年來，APP下載數只有3萬多次，達成率僅3%，更有近3分之2的下載者是台灣人，無助於把台灣特色行銷到世界。且民眾最不能接受的是，民進黨高喊「抗中保台」，但負責Taiwan Plus品牌識別設計的業者，竟是「中國官媒包裝老手」，多次接案幫央視和中國環球新聞網行銷，「這樣的廠商明顯跟執政黨主張不符」。

民眾黨表示，Taiwan Plus原先設定是要向國際宣傳台灣，照理說該端出最具台灣特色的內容，但平台上不少新聞與台灣毫無關聯，例如報導韓國天團BTS成員確診，或是播出北韓歌頌領導人金正恩的紀錄片15秒，還有龍捲風橫掃北歐等國際新聞，可見Taiwan Plus根本搞不清楚客群的定位，行銷效果自然大打折扣。

民眾黨進一步指出，Taiwan Plus除了官網和APP，在臉書和YouTube分別開設2個粉專和頻道，粉專「Taiwan Plus」粉絲數只有近1.5萬人、「Taiwan Plus News」粉絲數僅4萬人左右，跟一般小網紅差不多；至於YouTube頻道「Taiwan Plus News」訂閱數約1450人，「Taiwan Plus」訂閱數還沒破萬。「綠營粉專有空四處出征，倒不如幫這些頻道衝流量」。

民眾黨批評，回顧近幾年，政府數位採購屢屢出包，議價和管理完全失靈，例如花費1.5億元、仍在消失中的「UMAJI遊買集」，還有1.98億元、操作困難的「公費疫苗預約平台」，以及9千萬元、點擊率慘淡的「360 VR影片」，政府不要再報復性撒幣，其實政府不是沒有人才，唐鳳政委、以及將設立的數位發展部都可以協助建構數位平台，將持續追蹤Taiwan Plus的流量和成效，監督政府不再讓「數位垃圾」充斥台灣社會，浪費全民血汗錢。