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民眾黨有親藍金主？ 蔡壁如：每個政黨都有民間人士支持

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委蔡壁如。圖／聯合報系資料照

民眾黨遭傳有親藍背景金主運作藍白合，雖台北市長、民眾黨主席柯文哲日前否認，但本報揭露，該金主正是國民黨前中常委、有「台灣鎢鋼大王」之稱的廖萬隆。對此，民眾黨立委蔡壁如說，每個政黨都有民間人士支持，也許是金錢、人力，但絕對不會違反國家的法律。

蔡壁如指出，柯文哲最令她感動的地方是對某些事物的執抝，例如每年228的單車行、每天搭公車上班、準點開會等，其他政客只有表面功夫，柯則始終如一，在如今急功好利的政治環境中，柯相對是真誠的。

蔡壁如表示，柯文哲也有很多朋友，各行各業、各種政治立場都有。廖萬隆算是其中一個，其實當市長之前就認識了。她並強調，「每個政黨都有民間人士的支持，也許是金錢、也許是人力上的支援。每一份政治獻金，我們都清清楚楚地記錄著，絕對不會違反國家的法律」。

蔡壁如也說，民眾黨絕對不會因為某個企業人士的支持，就不敢拆違建、就不敢實施居住正義。「我們一貫堅持的就是，讓這個國家社會正常化。」

知情人士透露，國民黨前中常委、有台灣鎢鋼大王之稱的廖萬隆，正是民眾黨重要金主。報系資料照
知情人士透露，國民黨前中常委、有台灣鎢鋼大王之稱的廖萬隆，正是民眾黨重要金主。報系資料照

蔡壁如 民眾黨 柯文哲

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