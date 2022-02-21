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陳菊介入監院委員會？監察院：院長可列席及發言

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
監察院長陳菊。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
監察院長陳菊。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

監察院曾針對「社子島案」糾正台北市政府，目前仍未結案，查案監委近期擬行使質問權，邀台北市長柯文哲說明，但監察院長陳菊當面提醒，「質問直轄市長，程序完備很重要，應當留意」，因此監委踩煞車，陳菊此舉被討論是否介入委員會運作。監察院今天表示，監察院長也是監察委員，自得參加各委員會會議並發言。

監察院今天表示，依憲法增修文第7條第2項規定，監察院設監察委員29人，並以其中一人為院長，監察院院長也是監察委員，院長列席委員會會議，並無干涉或影響委員獨立行使職權之情事。

監察院也說，監察院各委員會組織法第3條規定，各委員會委員由監察委員分任之，因此監察院院長既是監察委員，自得分任各委員會委員。又同法第7條規定，委員會之開會，須有各該委員會委員過半數出席，其決議須經「出席」委員過半數之通過。陳菊縱非委員會年度委員，但依監察院各委員會辦事規則第5條規定：「應委員會之請而『列席』委員會會議者，得就所詢事項，陳明事實或意見，但不得參加討論表決。」

監察院說，監察院長列席委員會會議，並無干涉或影響委員獨立行使職權之情事。陳菊「列席」委員會會議並發言，純屬該會議中集思廣義之過程，僅提供該委員會作成決議之參考，自無干涉或影響委員獨立行使職權之情事。

監察院 陳菊 北市

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