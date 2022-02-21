龐培歐下周訪台 預計將公開談話兩岸言論成觀察重點

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將於下周訪問台灣，期間將會見總統蔡英文、副總統賴清德。涉外人士表示，龐培歐抗中挺台色彩鮮明，未來也可能代表共和黨參選美國總統，此次參訪表達對台支持態度非常明確，該人士也透露，龐培歐預計會有公開演講，「屆時傳遞的訊息是觀察重點，看他用怎樣的論述，表達對台支持及對中態度」。

涉外人士指出，龐培歐在美國政界很有未來性，是美國抗中挺台代表性人物，其現在任職的哈德遜智庫，也是美國很重要的抗中大本營，因此不論是他個人或所屬單位，都具有抗中色彩，此行來台可說非常明確表達對台灣的支持。

涉外人士表示，駐美代表蕭美琴去年3月底與龐培歐會面時，當面邀請他來台灣，並獲得正面回應，後來除了以駐美代表處為主要聯繫管道，外交部、民進黨涉外管道也持續連繫，不過由於去年台灣本土疫情爆發，後來又有四大公投，擔憂會被模糊焦點，加上龐培歐個人行程安排，時間才延後，「今年3月來訪可說是最合適的時間」。

涉外人士透露，龐培歐卸任後為在野黨，沒有官方包袱，而此行受台灣的遠景基金會邀請，也淡化了官方色彩，因此幾乎沒有政治上的困難，他並透露，龐培歐除了晉見蔡英文總統，也會有公開演講，屆時傳遞的訊息是觀察重點。

涉外人士提到，與龐培歐同行訪台的美國國務院國務卿政策規劃辦公室中國政策規劃前首席顧問余茂春，在川普政府的對中國政策中，扮演重要角色，是另一個值得重點觀察的人物。