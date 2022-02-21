「送柯文哲進總統府」蔡壁如說心願 但柯市長卻這麼說

台北市長柯文哲心腹、立委蔡壁如日前提到「將柯文哲送進總統府是餘生最大願望」。柯文哲妻子陳佩琪昨天也在臉書說，柯文哲選2024，自家黨員支持，老婆自當也不例外。對於參選2024，柯文哲今天表示，每天將自己的工作做好最重要，工作都做不好，選什麼總統？還是把工作做好比較重要。

陳佩琪昨天也在臉書透露，2019年9月某個周二下午近五點下班時間，柯曾打電話問她登記參選2020總統一事，「我跟柯說，『自己決定就好，決定了，我就支持，後來柯放棄登記，理由是市政八年才有可能完成階段任務，那時才剛二次當選不久，不想棄市民而去』。今年底柯卸下市長職務後，當然是積極準備選總統啊，那不然呢？！」

不過柯文哲本人今天被問及2024選總統？柯文哲說，選總統？做好今天的工作，就是最好的準備，「不管是我，還是黃副市長，都是一樣的心情」。每天將自己的工作做好最重要，工作都做不好，選什麼總統？還是把工作做好比較重要。