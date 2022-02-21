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監院指萬華防疫破口 柯文哲：現在桃園高雄要不要查？
監察院日前公布調查報告，指北市府輕忽北農疫情、未落實篩檢與匡列接觸者，還指北市府未能確實掌握萬華「阿公店」商家個數，導致成主要傳播鏈。台北市長柯文哲今天也問監察院，3＋11不查、諾富特不查，專門查萬華阿公店，那現在桃園、高雄要不要查？
柯文哲說，老百姓都在看，平常心就好，3＋11不查、諾富特不查，專門查萬華阿公店，那現在桃園、高雄要不要查。他常覺得平常心就好，有時候大家都表功，這個不必要，平常心就好。
柯也說，他希望台灣司法是公平的，上一次為了彈劾柯文哲，他已經變成台北市長，拜託這個不要來了，本來在台大對醫生當得好好的，把他彈劾，沒有辦法只好出來當台北市長，常常敵人都是自己製造出來的，何必？
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