民眾黨雙姝消遣陳菊？ 柯文哲引陳時中名言：大可不必

台北市政府前副發言人、「學姊」黃瀞瑩針對監察院報告指北市府輕忽北農疫情，不滿地在臉書發文，民眾黨發言人楊寶楨也留言「大菊為重」附和，黃瀞瑩則再回應「再重也要好好調查真相」，遭綠營網紅「焦糖哥哥」陳嘉行砲轟兩人是在嘲諷監察院長陳菊身材。台北市長柯文哲今天則引用衛福部長陳時中名言，「大可不必」。

對于子弟兵被質疑嘲諷陳菊身材，柯文哲今天說，通常是這樣，這個事情不要無限上綱，「我也知道，他們(網紅陳嘉行)就是要靠這個賺錢或打知名度，但通常這樣，比較好的社會就是大事化小，小事化無，社會和諧一點，不要一直小事變大事，無限上綱，沒有必要。」

由於柯文哲過去曾說，陳菊是比較肥的韓國瑜，有綠營質疑，民眾黨參選人有樣學樣？對此，柯文哲說，這件事情本來，常常很多事情，一笑置之就好，有需要無限上綱嗎？有時候穿鑿赴會，沒有必要，柯也引用陳時中的名言「大可不必」。