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獨／集檢所搜民物品 葉毓蘭：陳時中半調子陷警察不義

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
立法院司法及法制委員會委員葉毓蘭表示，集中檢疫所擅自搜查民眾個人物品，法律不完備、執行不嚴謹，陷警察於不義。記者蘇健忠／攝影
立法院司法及法制委員會委員葉毓蘭表示，集中檢疫所擅自搜查民眾個人物品，法律不完備、執行不嚴謹，陷警察於不義。記者蘇健忠／攝影

民眾受匡列入住集中檢疫所，家人送來飯菜卻被翻攪檢查，引發民怨。指揮官陳時中今出示集檢所「入住須知」與「危險物品清單」，卻未指出搜查相關的法源依據。有法律學者質疑衛福部此舉侵害人民基本權，立法院司法及法制委員會委員葉毓蘭直言，陳時中的解釋是「半調子」，實為「把每個人都當作潛在的犯罪人」，法律不完備、執行不嚴謹，陷警察於不義。若有合理懷疑，應由當事人自行開箱，而不是逕行搜查。

中研院法律學者提醒，搜索物品牽涉到人民自由、隱私等基本權，應有明確法源依據，例如監獄或學校檢查受刑人或學生的物品，都需要依照相關法規辦理。法規應明定搜索目的、執行搜索的條件、違禁品定義、搜索方式、搜索後的處理方式等。就算集檢所工作指引及入住須知，勉強可算傳染病防治法第53條授權的「法源」，其內容還是沒有相關規定。

葉毓蘭表示，警察要搜索人民物品，必須要有情資證實合理懷疑，如果只是亂槍打鳥去搜，就算真的搜到違禁品也不能法辦，警察的行為還會被法院判定為違法。去年台北地院就有一判例，北市警察局保安警察大隊攔查一台Uber的一對男女乘客，理由是因為「形跡可疑」。雖然查獲60公克K他命、折疊刀等物品。但台北地院認為此攔查並不基於有人提供線報的合理懷疑，認定為「違法逮捕」和「違法搜索」，將兩人當庭釋放。

葉毓蘭表示，反觀集中檢疫所，雖然依據傳染病防治法第53條訂定工作指引，工作指引的附件也有危險物品清單，但這個清單的意義是告訴民眾「不可以帶這些東西進去」，有清單並不等於「授權集中檢疫所可以執行檢查」，這兩者是完全不同的概念，就算集中檢疫所的安全組是由警察擔任，也不代表可以任意搜索。

葉毓蘭直言，陳時中的解釋是「半調子」，其實是「把每個人當作潛在的犯罪人」，法律上不夠完備，執行也不夠嚴謹，陷警察同仁於不義。今天除非有民眾入住後遭到檢舉，例如檢舉他是毒販，還要經過申請搜索票，才可以搜。如果集中檢疫所的安全組認為物品可能有問題，需要即時確認包裹內容，比較合理的做法，應該是由當事人自行開封檢查，而不是逕行搜查。

警察 集中檢疫所 葉毓蘭

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