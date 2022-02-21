快訊

桃園人倫悲劇！兒不堪長期照顧壓力 悶死身障母

台中港引水人接引貨輪不慎落海 送醫急救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金主廖萬隆？柯文哲承認熟識：製造寒蟬效應跟大陸有何不同

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
對於廖萬隆被指是民眾黨金主，柯則說，「錢都還沒有捐，怎麼會有金主，都還沒有看到錢進來，不需要這樣，這種做法，跟大陸有什麼不一樣，製造寒蟬效應而已」。圖／引用自直播
對於廖萬隆被指是民眾黨金主，柯則說，「錢都還沒有捐，怎麼會有金主，都還沒有看到錢進來，不需要這樣，這種做法，跟大陸有什麼不一樣，製造寒蟬效應而已」。圖／引用自直播

民眾黨文宣部前主任柯昱安日前透露，民眾黨內有親藍營金主運作藍白合，而這位金主被指就是國民黨前中常委、「鎢鋼大王」廖萬隆，其身價破500億，深獲柯文哲的信任。柯文哲今天證實，「我個人跟廖萬隆熟識，是認識，與企業主也會聊天，他也會介紹一些朋友，但就算認識企業，也是正常交流。」

柯文哲痛批，他今天看到這個新聞就在想，國台辦說，遠東是頑固台獨分子的綠色金主，罰一大堆錢製造寒蟬效應，但看到今天這個新聞，看來看去，「既然我們說，我們不要跟大陸一樣，但奇怪，怎麼做出來的事，與大陸蠻像的，很奇怪？」

對於廖萬隆被指是民眾黨金主，柯則說，「錢都還沒有捐，怎麼會有金主，都還沒有看到錢進來，不需要這樣，這種做法，跟大陸有什麼不一樣，製造寒蟬效應而已」。

柯文哲也表示，政黨都有政治獻金帳目，來自民間捐款，這還是政黨運作很重要的金錢來源，否則政黨無法運作，但民眾黨所有捐獻都有依照中華民國法律標準，每一筆都有登記，最高只能捐多少。

柯文哲 民眾黨 政治獻金

延伸閱讀

議員轟柯文哲一日北高淪政黨造勢 北市斥無稽

鎢鋼大王成白營金主？民眾黨：柯文哲與廖萬隆認識多年

柯文哲任內最後一日北高 議員轟淪政黨造勢要求撤補助

獨／柯文哲拚總統吸泛藍游離勢力 親民黨要角傳助白營

相關新聞

監院指萬華防疫破口 柯文哲：現在桃園高雄要不要查？

監察院日前公布調查報告，指北市府輕忽北農疫情、未落實篩檢與匡列接觸者，還指北市府未能確實掌握萬華「阿公店」商家個數，導致...

金主廖萬隆？柯文哲承認熟識：製造寒蟬效應跟大陸有何不同

民眾黨文宣部前主任柯昱安日前透露，民眾黨內有親藍營金主運作藍白合，而這位金主被指就是國民黨前中常委、「鎢鋼大王」廖萬隆，...

廖萬隆變民眾黨金主？朱立倫：2年前遇到時他挺郭台銘

國民黨前中常委廖萬隆被爆出是民眾黨的金主。國民黨主席朱立倫下午受訪表示，廖是企業界的前輩、大老，上次碰到他的時候是2年前...

「送柯文哲進總統府」蔡壁如說心願 但柯市長卻這麼說

台北市長柯文哲心腹、立委蔡壁如日前提到「將柯文哲送進總統府是餘生最大願望」。柯文哲妻子陳佩琪昨天也在臉書說，柯文哲選20...

龐培歐下周訪台將見蔡總統 民進黨慎防對岸是否再出重手

美國前國務卿龐培歐將於下周訪問台灣，期間將會見蔡英文總統，這項安排是否會激怒對岸，導致中國大陸再對台灣展開進一步的行動，民進黨政府必須三思。...

民眾黨雙姝消遣陳菊？ 柯文哲引陳時中名言：大可不必

台北市政府前副發言人、「學姊」黃瀞瑩針對監察院報告指北市府輕忽北農疫情，不滿地在臉書發文，民眾黨發言人楊寶楨也留言「大菊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。