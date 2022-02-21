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金主廖萬隆？柯文哲承認熟識：製造寒蟬效應跟大陸有何不同
民眾黨文宣部前主任柯昱安日前透露，民眾黨內有親藍營金主運作藍白合，而這位金主被指就是國民黨前中常委、「鎢鋼大王」廖萬隆，其身價破500億，深獲柯文哲的信任。柯文哲今天證實，「我個人跟廖萬隆熟識，是認識，與企業主也會聊天，他也會介紹一些朋友，但就算認識企業，也是正常交流。」
柯文哲痛批，他今天看到這個新聞就在想，國台辦說，遠東是頑固台獨分子的綠色金主，罰一大堆錢製造寒蟬效應，但看到今天這個新聞，看來看去，「既然我們說，我們不要跟大陸一樣，但奇怪，怎麼做出來的事，與大陸蠻像的，很奇怪？」
對於廖萬隆被指是民眾黨金主，柯則說，「錢都還沒有捐，怎麼會有金主，都還沒有看到錢進來，不需要這樣，這種做法，跟大陸有什麼不一樣，製造寒蟬效應而已」。
柯文哲也表示，政黨都有政治獻金帳目，來自民間捐款，這還是政黨運作很重要的金錢來源，否則政黨無法運作，但民眾黨所有捐獻都有依照中華民國法律標準，每一筆都有登記，最高只能捐多少。
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