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黃郁婷爭議延燒 藍委籲納國手損及國家形象規範

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
代表我國參加北京冬奧的女將黃郁婷，面臨被調查不當言行及處分。 圖／取自黃郁婷臉書
代表我國參加北京冬奧的女將黃郁婷，面臨被調查不當言行及處分。 圖／取自黃郁婷臉書

行政院長蘇貞昌日前要求調查競速滑冰選手黃郁婷的不當言行。國民黨立委李貴敏質疑，擺明是看黃郁婷沒有奪牌，才敢秋後算賬，難怪大家覺得行政單位居心叵測、落井下石。國民黨立委林思銘認為，體育署該做的是建立制度，檢討及修正「國家代表隊選手參賽處理辦法」。

李貴敏指出，黃郁婷在高雄舉辦的2009年世界運動會開幕率先奪下金牌，隨後又獲得兩面金牌。這幾年來不管是在世界運動會或世錦賽上也屢獲佳績，難怪她出賽前，政府官員都不敢說什麼，深怕黃郁婷一旦獲獎，懲處會招致反彈。

李貴敏說，何況，相關法令均未規定不能衣著他國服裝，或在社群網站張貼衣著照片；政府卻竟企圖予以處分。「不教而殺謂之虐」，難怪民眾質疑這時候懲處純係政治考量。試問，如果這次黃郁婷穿的是立陶宛隊服，政府是不是要說她促進國民外交？還是穿美國隊服，會說她在促進台美關係呢？

李貴敏說，培養一位選手非常不容易，黃郁婷從2002年世青賽嶄露頭角，十餘年來為我國爭取到不少獎牌，現在該是經驗傳承的時候，實在沒有必要把她逼上梁山，斷其後路。政府如此態度，難道不會讓選手們寒心嗎？

林思銘認為，行政院及體育署應該做的是建立制度，針對「國家代表隊選手參賽處理辦法」進行檢討及修正，納入國手損及國家形象的規範，未來代表隊人員一旦有不當言行，就有處理依據及機制，最重甚至可以免除國手資格。

林思銘說，如此，國手才會知道，除了享受國家培養的權利，對外言行也代表國家形象，在移地或是賽前訓練時，都應該穿著能明顯識別國家的衣物或標誌，因為這是榮譽也是義務，不應以體育無國界作為藉口，而穿著其他國家代表隊的制服作訓練。「體育真無國界，為何還需要區別國家來參賽？」

李貴敏 體育 行政院

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