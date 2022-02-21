找傅崐萁被嗆找鬼拿藥單 葉元之批藍委不團結搞分裂

針對才藉由同舟計畫回黨3個月的國民黨立委傅崐萁擔任國民黨中央選戰策略會報成員，被不具名立委批評是「請鬼拿藥單」；也有民進黨人酸說，傅崐萁是國民黨地下黨主席。不過，國民黨新北市議員葉元之替黨中央緩頰，民進黨為酸而酸不足為奇，但他實在不知道黨內立委為何不能團結，要躲在暗處搞分裂。

葉元之表示，中央選戰策略會報就是一個負責協調地方的單位，本來就需要一些跟地方關係好的政壇人士，幫忙在各地整合勢力。而傅崐萁因為做過多屆立委，也當過縣長，與很多縣市的卸任縣長、立委都有好交情，由他來幫忙整合地方勢力，不是一個很好的助力嗎？

葉元之認為，提名時最怕出現的情況是，地方勢力眾多，最後黨提名了其中一位，沒被提名者心生不滿，整股勢力不輔選，所以需要有份量者出來協調其他有實力者，全力支持黨的提名人。

葉元之說，這種角色民進黨也有，民進黨主席蔡英文不都請民進黨立院黨團總召柯建銘及民進黨立委陳明文來喬選舉，怎不見民進黨搞內鬨？

葉元之說，每次大家都說民進黨很會選舉，但當國民黨務實的處理選舉事務時，又看到一堆自己人來唱反調，到底是想不想贏？而且，中央選戰策略會報又不是只有傅崐萁一人，還有邱鏡淳、劉政鴻、吳碧珠、莊啟旺、黃敏恭等人，都是選舉經驗豐富的好手。選舉最怕搞分裂，黨內多給這些願意做事的前輩一些掌聲吧。