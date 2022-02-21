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廖萬隆變民眾黨金主？朱立倫：2年前遇到時他挺郭台銘

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

國民黨前中常委廖萬隆被爆出是民眾黨的金主。國民黨主席朱立倫下午受訪表示，廖是企業界的前輩、大老，上次碰到他的時候是2年前，「他那時候蠻支持郭台銘董事長」，之後就沒機會接觸到，有機會再去拜會他。

針對年輕人民調加權百分百引發爭議。朱立倫表示，對於年輕人大家一定要支持，對於現任表現好的，黨團也有優先提名方案，但我們要多把機會給年輕人。國民黨這次的改革方案如果有反彈，「我就說對我，沒有關係」，還是要多堅定支持年輕人。

本屆中常委選舉被批評是選風最差一次，尤其是換票聯盟。朱立倫表示，今天考紀會和組發會已經開記者會，非常嚴正宣示絕對不容許有任何賄選和所謂的換票，讓國民黨聲譽受到破壞的同志，黨中央一定用考紀做最快速、嚴格的處分。也歡迎所有黨員、黨代表，只要有任何證據，拜託站出來選舉，端正整個選風，讓人看到國民黨改革的決心

趙少康、張亞中上午出席中央委員記者會給國民黨建議，是否感受被逼宮？朱立倫說，上禮拜和趙少康一起吃飯，談很多黨的改革事項，也很歡迎孫文學校總校長給國民黨改革建議。

朱立倫說，大家只要用正面態度看到國民黨的改革，給國民黨的建言，黨中央都歡迎，但同時也建議不要給各界有任何見縫插針的機會，民進黨最希望看到國民黨亂，有不同的紛擾，所以國民黨一定要下定決心，年底的目標要團結一致，追求最高的勝選。

國民黨 朱立倫

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