萊豬釋憲明交鋒 中市黨團籲：大法官不要成護航機關

近日食安爭議頻傳，台北、台中、台南及嘉義等縣市訂定更嚴格的食安自治條例，都被行政院函告無效，各縣市向司法院提出釋憲申請，明天進行言辭辯論。台中市議會國民黨團執行長黃健豪，今與台北市議會黨團聯合召開記者會，呼籲大法官要超脫政黨政治，守護中央地方分權的憲政精神，不要成為護航行政院的下屬機關。

黃健豪說，台中市對自治條例被行政院函告無效很有經驗，從管制生煤自治條例、萊豬進口、現在的日本福島食品進口，中央要開放什麼、解禁什麼，往往都用憲法108條來解釋：「牴觸中央母法則無效」函告地方自治條例無效，這是非常不尊重地方自治精神，踐踏民意的作法。

黃健豪強調，明天要召開的憲法法庭，不僅是食品安全的爭議，更攸關中央與地方分權的界線。

黃健豪舉例，以大法官釋字738號的電子遊戲場為例，立法目的是要電子遊戲場遠離學校，那中央訂定的50公尺就是最低標準，地方自治訂定超過50公尺的距離，是為了社會公益，在未侵犯人民基本權的前提下，訂更嚴格規範，沒有違憲。現在面對食安問題，行政院卻告訴我們，因中央有相關法令，所以地方政府執行最低標準就好。

但食品安全問題，同樣是維護公共安全及國民身心健康等公益，也沒有限制人民的基本權，且是為了全民的健康公益著想，基於738號的精神，食安涉及公共利益，中央標準應該只是最低規範。

加上憲法110條，其實就已授權地方政府就衛生事項可以自治，不需仰賴行政院的讓步或善意，因此明天的憲法言詞辯論，大法官的決定會重新定義中央與地方的權力分界，也會讓大家知道台灣的地方自治權，到底是被保留還是抹去。

黃健豪表示，尊重中央政府有權進口及處理國際經貿談判，但產品進入境內即屬於內政事務，以萊豬為例，教育部對學校、國防部對軍隊、衛福部對醫院及長照機構等，都可以另訂規則要求不能食用萊豬，那地方政府當然也能夠要求更嚴的食安標準。

基於地方自治，地方不僅僅只是執行機關，而是能夠因地制宜，因應各地方需要而做調整，現行各縣市的食品安全自治條例就是一項最好的證明。

黃健豪指出，從總統、院長到各部會首長很多法律系畢業的人，憲法的精神應是超脫政黨政治，希望真正有權守護憲法、守護中央地方分權的大法官們，能在憲法法庭上扮演好最後防線的角色。