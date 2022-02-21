快訊

確診北投男太太也中鏢 北市急匡128人、158封細胞簡訊

涉嫌抬高進口犀牛報價 李天怡向三立自行請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萊豬條例明交鋒 中市綠喊勿政治操作藍籲大法官有良心

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市食安自治條例2017年增訂豬肉和相關產製品的瘦肉精「零檢出」保障食安。圖／聯合報系資料照片
台中市食安自治條例2017年增訂豬肉和相關產製品的瘦肉精「零檢出」保障食安。圖／聯合報系資料照片

行政院去年函告地方政府禁售萊豬自治條例無效，台中、台北、嘉義，台南等四縣市議會聲請大法官釋憲，憲法法庭明開庭辯論。台中市議會民進黨團總召江肇國表示「尊重釋憲的權利」但年底大選接近，又被當政治工具。國民黨團書記長吳瓊華說，憲法保護人民，大法官也應有良心，考量人民健康，不要剝奪地方政府保護人民自治權。

中央與地方的萊豬爭議明天將在憲法法庭交鋒，包括訂定用藥安全容許量標準是否為中央專屬權限，地方能否自訂標準、還有地方自治條例是否構成違反國際法、造成國際貿易障礙等議題將在法庭攻防。

台中市食安自治條例2017年增訂豬肉和相關產製品的瘦肉精「零檢出」保障食安，行政院核定施行已超過4，但2020年底被政院宣告地方食安自治條例部分條文無效，市議會提釋憲。

市議會民進團總召江肇國議員表示，尊重釋憲的權利，但去年公投結果已經說明台灣民眾相信科學依據以及政府把關食安的能力。不要因為年底大選接近，萊豬議題又被搬上檯面，當作政治操作或是選舉工具。

國民黨團書記長吳瓊華表示，憲法宗旨是保護人民，地方政府照顧人民食安與健康是天經地義，大法官不應剝奪地方自治權。萊豬釋憲被解釋政治操作？台中市自治條例是在民進黨籍前市長林佳龍任內增訂瘦肉精零檢出，民進黨執政的行政院通過，食安不能以雙標看待。

食安 釋憲 萊豬

延伸閱讀

萊豬釋憲捍衛健康權 國民黨黨團籲大法官拿出良知專業

萊豬釋憲明開庭 藍：陳時中、林佳龍表態

台中龍井龍中橋窄常車禍 今拓寬預計10月完工

柯賜海不滿意大法官解釋理由又聲請釋憲 這回不受理

相關新聞

廖萬隆變民眾黨金主？朱立倫：2年前遇到時他挺郭台銘

國民黨前中常委廖萬隆被爆出是民眾黨的金主。國民黨主席朱立倫下午受訪表示，廖是企業界的前輩、大老，上次碰到他的時候是2年前...

龐培歐下周訪台 陳時中：外交泡泡已有很多經驗

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將於下周訪問台灣，期間將會見蔡英文總統。對於龐培歐的入境檢疫措施，指揮中心指...

最挺台的美前國務卿 龐培歐2重大作為替台灣解開「封印」

美國前總統川普政府的國務卿龐培歐（Mike Pompeo）傳將在3月初訪問台灣，這位被台灣媒體稱為「最挺台」的美國前官員，卸任後除了引人好奇地成功減去約40公斤體重外，還扎實深耕媒體，近來頻頻受訪，針對美國時政發言，重燃各方對他可能出馬角逐2024年美國總統寶座的揣測。...

找傅崐萁被嗆找鬼拿藥單 葉元之批藍委不團結搞分裂

針對才藉由同舟計畫回黨3個月的國民黨立委傅崐萁擔任國民黨中央選戰策略會報成員，被不具名立委批評是「請鬼拿藥單」；也有民進...

萊豬釋憲明交鋒 中市黨團籲：大法官不要成護航機關

近日食安爭議頻傳，台北、台中、台南及嘉義等縣市訂定更嚴格的食安自治條例，都被行政院函告無效，各縣市向司法院提出釋憲申請，...

萊豬條例明交鋒 中市綠喊勿政治操作藍籲大法官有良心

行政院去年函告地方政府禁售萊豬自治條例無效，台中、台北、嘉義，台南等四縣市議會聲請大法官釋憲，憲法法庭明開庭辯論。台中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。