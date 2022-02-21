萊豬條例明交鋒 中市綠喊勿政治操作藍籲大法官有良心

行政院去年函告地方政府禁售萊豬自治條例無效，台中、台北、嘉義，台南等四縣市議會聲請大法官釋憲，憲法法庭明開庭辯論。台中市議會民進黨團總召江肇國表示「尊重釋憲的權利」但年底大選接近，又被當政治工具。國民黨團書記長吳瓊華說，憲法保護人民，大法官也應有良心，考量人民健康，不要剝奪地方政府保護人民自治權。

中央與地方的萊豬爭議明天將在憲法法庭交鋒，包括訂定用藥安全容許量標準是否為中央專屬權限，地方能否自訂標準、還有地方自治條例是否構成違反國際法、造成國際貿易障礙等議題將在法庭攻防。

台中市食安自治條例2017年增訂豬肉和相關產製品的瘦肉精「零檢出」保障食安，行政院核定施行已超過4，但2020年底被政院宣告地方食安自治條例部分條文無效，市議會提釋憲。

市議會民進團總召江肇國議員表示，尊重釋憲的權利，但去年公投結果已經說明台灣民眾相信科學依據以及政府把關食安的能力。不要因為年底大選接近，萊豬議題又被搬上檯面，當作政治操作或是選舉工具。

國民黨團書記長吳瓊華表示，憲法宗旨是保護人民，地方政府照顧人民食安與健康是天經地義，大法官不應剝奪地方自治權。萊豬釋憲被解釋政治操作？台中市自治條例是在民進黨籍前市長林佳龍任內增訂瘦肉精零檢出，民進黨執政的行政院通過，食安不能以雙標看待。