龐培歐下周訪台 陳時中：外交泡泡已有很多經驗

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將於下周訪問台灣，期間將會見蔡英文總統。對於龐培歐的入境檢疫措施，指揮中心指揮官陳時中表示，根據來訪時間長短，外交部對於外交泡泡很有經驗，將按照既有外交泡泡進行。

外交部今表示，龐培歐夫婦訂於3月2日至5日訪問台灣，期間將晉見蔡總統，接受副總統賴清德款宴、拜會立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮款宴；龐培歐並應遠景基金會邀請於3月4日出席演講活動，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台美間的緊密友好關係。

另外，有民調顯示有過半數民眾反對陳時中卸下指揮官參選。被問及是否影響參選意願，陳時中表示，「我們就參考，不會（影響參選），現在就是專心防疫，日後卸下職務再來參考」。