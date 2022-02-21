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福食今起解禁外界批預告期短 陳時中：已幾百萬人討論

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
衛福部長陳時中。記者楊雅棠／攝影
衛福部長陳時中。記者楊雅棠／攝影

福島食品來了！衛福部食藥署今公告福食解禁，自即日生效。但外界質疑預告期僅10天，且背棄2018年的公投結果。對此，衛福部長陳時中表示，預告雖僅十天，但不是新議題。而提交意見的案件很少，其中有17件贊成、4件反對，相關意見15件，提交的意見中也與原來公告方向沒有違背。

陳時中表示，政府開放的根據，是在國際標準科學證據符合人民健康，且可把關食安的前提下開放。輻射檢查一年檢驗量約1萬7000多件，宣布開放後預估多8000件，現在檢驗量能6萬9千件。

另外標示有一定的規範，當然如果有販賣商想要避免大家廣泛的趨避，廠商自然會標示得比政府要求的更清楚、更容易辨識。

陳時中也表示，公投已經幾百萬人參與討論，不能說對議題不了解，而是各有想法和立場。雖然僅預告10天，但這不是新議題，且公共政策網路參與平台「就在那裡」，大家都能提交意見，但案件很少。就算提交的意見，也和原來公告方向沒有違背。

食藥署今天表示，公共參與平台和首長信箱共接獲36則意見，其中17則(47.2%)支持、4則(11.1%)反對及15則(41.7%)提出建議或詢問草案內容，支持者遠多於反對者。

另針對開放後，福食最快何時到貨？陳時中則表示，「我不知道，如果有廠商要進（就會進來），有聽說（要進）但不了解確實商務情形」。

陳時中 衛福部 公投

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