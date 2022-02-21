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懲處黃郁婷大砲打小鳥？潘文忠：不當言行一而再再而三

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
教育部長潘文忠。記者曾原信／攝影
教育部長潘文忠。記者曾原信／攝影

北京冬奧競速滑冰國手黃郁婷日前身穿中國隊服練習，指稱體育無國界，要大家不要大驚小怪，引發爭論。行政院長蘇貞昌認為黃郁婷行為極為不當，要求教育部、體育署調查，並適當處分。外界認為是大砲打小鳥、並質疑是不教而殺。教育部長潘文忠表示，黃郁婷不當言行是一而再、再而三，深刻傷害國人感情。

潘文忠表示，政府對台灣選手的培訓過程到參賽準備，都是以最大的力量給選手最好的訓練、幫助爭取最好的成績。他說，黃郁婷此次參加冬奧過程中，表現出的言行確實非常不當，更是一而再、再而三用不當言行，確實非常不妥。

是否取消獎金與國手資格？潘文忠表示，目前教育部體育署正在整理相關資料，兩周內會邀請中華奧會及滑冰協會就補助相關經費等等進行討論，將作成決定與處分。他還提到，要建立起代表國家參賽選手的相關規範與機制。屆時會對外宣布。

至於外界質疑這個作法是大砲打小鳥。潘文忠說，黃郁婷一開始著服裝後，對外表達不適當並致歉，但之後卻一而再再而三地有不適當的言行與舉止，黃在比賽結束之後，又在臉書上，做出挑釁等不適合的言行來面對國人反應。

潘文忠說，黃的舉止不是一次的不小心或是一次的情況，是一而、再而三。他說，選手的補助經費來自人民納稅錢。國人對選手有很大的期待與鼓舞，大家從來不會分黨派立場，黃這次深刻傷了國人的感情，讓大家感到失望與遺憾。他還說，使用人民納稅參加訓練跟培訓，要知道自己是代表國家，言行也要符合國人期待。

教育部長潘文忠指選手黃郁婷的不當言行是一而再、再而三。記者曾原信／攝影
教育部長潘文忠指選手黃郁婷的不當言行是一而再、再而三。記者曾原信／攝影

潘文忠 教育部 體育

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