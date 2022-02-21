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國民黨換票聯盟猖狂？張亞中：批黨中央是共業集團

攝影中心 / 記者邱德祥／即時報導
國民黨中央委員史碩仁（左二）今天召開「改革從建立制度做起」記者會，中廣董事長趙少康（右二）、孫文學校總校長張亞中（左）、彰化縣前縣長卓怕源（右）等皆出席。記者邱德祥／攝影
國民黨中央委員史碩仁（左二）今天召開「改革從建立制度做起」記者會，中廣董事長趙少康（右二）、孫文學校總校長張亞中（左）、彰化縣前縣長卓怕源（右）等皆出席。記者邱德祥／攝影

國民黨中央委員今天召開「改革從建立制度做起」記者會，中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等皆出席，記者會提出五點訴求，包含建立穩定各級參選制度、建立明確青年參政培訓制度、黨務人員需嚴守行政中立、各級黨部財務需定期稽核公布、各級職務捐需明定使用方式。

趙少康提及近期的中常委選舉換票疑雲，指出中常委選舉是限制連記法，所以才會有換票聯盟，也是十年來的陋習，杜絕選風舞弊要從黨裡做起，不該出現請客、送禮，或參加組織換票聯盟，這都是黨規不允許的，他點名朱立倫，應責成黨秘書長黃健庭、考紀會主委李貴敏端正選風，展現黨的紀律。

張亞中也砲轟黨中央，換票聯盟存在那麼久了，黨中央有查過嗎，黨一定要公平公正的選舉，黨的中央委員和中常委才能真正扮演為民喉舌的角色，他認為中常委早就該由黨員直選，完全跳過黨代表這個東西。

中常委 趙少康

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