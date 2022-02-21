傅崐萁是選舉操盤手？張亞中批爭議要朱立倫講清楚

國民黨縣市長、直轄市縣市議員選舉提名辦法與中央選戰策略會報名單引發黨內不滿，孫文學校總校長張亞中今批評，對於如何參選、初選，「完全取決於黨中央個人的考量」；對於傅崐萁擔任會報執行長，張也說，他回黨過程爭議，當操盤手引發各界質疑，黨主席朱立倫應出來講清楚。

對於年底地方選舉，張亞中說，對於六都、縣市議員如何參選，初選制度如何進行，沒人搞得清楚，「完全取決於黨中央個人的考量」，但國民黨不是一個人的黨，不是黨中央的黨，是所有黨員的黨，黨中央能不能出來解釋為何這樣考量？只有大家對於問題能夠上下一心，這個黨才會有戰力。

張亞中表示，黨代表和中央委員只對黨要盡責任金的義務，但對於黨的提名辦法都沒有任何權力意見，對於提名人選的加權指數應該要有其份量，才能鼓勵黨代表和中央委員的參與。多給他們參與黨的事務有什麼不好？

張亞中說，中央選戰策略會報負責的「執行長」，是被包括前總統馬英九等非常反對且具有爭議性的人物，黨中央認為他可以決策，要不要出來跟黨員、黨代表、中央委員解釋一下？否則放任大家不斷的喧染懷疑，黨中央未來的戰力又何在？這也凸顯現在的黨中央跟黨員之間有高度的脫節。讓他操盤是黨主席的權力，但朱立倫應該有責任出來講清楚，因為傅崐萁在回黨的過程中充滿爭議。