快訊

龐培歐政治生涯3大貴人：川普不計嫌拔擢，另兩位給金援

直播／今日本土+4、境外+45 無死亡個案

影／民眾黨挖走藍前中常委？趙少康：國民黨也可以去挖

聯合報 / 記者張善寧 黃靖雯 任忠泰 黃純益／台北即時報導
中廣董事長趙少康受訪。記者任忠泰 黃純益／攝影
中廣董事長趙少康受訪。記者任忠泰 黃純益／攝影

國民黨前中常委廖萬隆遭爆近日與民眾黨關係良好，還經常贊助民眾黨辦活動，被認為國民黨遭民眾黨挖牆腳，但中廣董事長趙少康認為這很難講說是挖牆腳，指出所有政黨都可以找人才，「國民黨也可以挖民進黨的人！」

趙少康表示，蔣經國文化園區開幕時，廖萬隆就在自己的身邊，透露自己「有眼不識泰山」，不知道對方赫赫有名，並指出當時廖萬隆說自己對蔣經國那個基金會捐了不少錢，也出了不少力。趙少康說，自己不清楚廖萬隆與柯文哲的關係，但他認為政治人物廣結善緣，這沒什麼。

除此之外，對於外界傳出民眾黨持續挖國民黨牆腳的說法，趙少康表示每個人都有權利去找人才，「國民黨也可以去挖民眾黨的人、挖民進黨的人！」趙少康說，政黨競爭挖來挖去很正常，「我覺得這倒沒什麼」。

趙少康 民眾黨 國民黨

延伸閱讀

影／府院懲處黃郁婷？趙少康籲蘇蔡：住手了！

批國民黨換票聯盟猖狂 張亞中：黨中央是共業集團

朱立倫與青年軍揮毫賀新春 趙少康攜戰鬥藍拜年

陸嗆「台灣哪來副總統」 趙少康：不要玻璃心

相關新聞

福島食品來了！ 食藥署公告即日起生效

福島食品來了！衛福部食藥署今天發布公告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，即禁止進口規定，及發布「輸入日本...

龐培歐三月初將訪台會見蔡總統 外交部證實

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將於下周訪問台灣，期間將會見蔡英文總統，副總統賴清德；外交部表示，龐培歐來訪...

懲處黃郁婷大砲打小鳥？潘文忠：不當言行一而再再而三

北京冬奧競速滑冰國手黃郁婷日前身穿中國隊服練習，指稱體育無國界，要大家不要大驚小怪，引發爭論。行政院長蘇貞昌認為黃郁婷行...

傅崐萁是選舉操盤手？張亞中批爭議要朱立倫講清楚

國民黨縣市長、直轄市縣市議員選舉提名辦法與中央選戰策略會報名單引發黨內不滿，孫文學校總校長張亞中今批評，對於如何參選、初...

龐培歐政治生涯3大貴人：川普不計嫌拔擢，另兩位給金援、貢獻對中政策

即將在三月出訪台的前國務卿龐培歐，雖然本身非常優秀，但是短短的五、六年間，他從沒沒無聞的堪薩斯州眾議員，搖身一變成為問鼎總統寶座的熱門人物，所遇到的三位貴人與朋友，在關鍵時是他的重要推手。

影／民眾黨挖走藍前中常委？趙少康：國民黨也可以去挖

國民黨前中常委廖萬隆遭爆近日與民眾黨關係良好，還經常贊助民眾黨辦活動，被認為國民黨遭民眾黨挖牆腳，但中廣董事長趙少康認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。