影／民眾黨挖走藍前中常委？趙少康：國民黨也可以去挖

國民黨前中常委廖萬隆遭爆近日與民眾黨關係良好，還經常贊助民眾黨辦活動，被認為國民黨遭民眾黨挖牆腳，但中廣董事長趙少康認為這很難講說是挖牆腳，指出所有政黨都可以找人才，「國民黨也可以挖民進黨的人！」

趙少康表示，蔣經國文化園區開幕時，廖萬隆就在自己的身邊，透露自己「有眼不識泰山」，不知道對方赫赫有名，並指出當時廖萬隆說自己對蔣經國那個基金會捐了不少錢，也出了不少力。趙少康說，自己不清楚廖萬隆與柯文哲的關係，但他認為政治人物廣結善緣，這沒什麼。

除此之外，對於外界傳出民眾黨持續挖國民黨牆腳的說法，趙少康表示每個人都有權利去找人才，「國民黨也可以去挖民眾黨的人、挖民進黨的人！」趙少康說，政黨競爭挖來挖去很正常，「我覺得這倒沒什麼」。