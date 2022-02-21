民眾黨雙姝疑消遣陳菊身材 黃捷：民眾黨硬拗有夠難看
留言引風波，民眾黨台北市議員參選人「學姐」黃瀞瑩、民眾黨發言人楊寶楨，日前在臉書的「大菊為重」、「再重也要好好調查真相啊！」等留言，被部分網友認為是在嘲諷監察院長陳菊的身材，引起議論。雖黃、楊兩人事後已解釋此「重」是指重要性，但高市議員黃捷加入聲援陳菊，「民眾黨用體態嘲笑陳菊前市長，到現在一句道歉都沒有，還要繼續硬凹，實在有夠難看！」
黃捷說，作為女性政治人物，最常遇到的就是受到外表和身材的言語羞辱，自己也是受害者，所以自己在議會發聲，希望改變社會歧視的風氣。黃捷批，黃瀞瑩、楊寶楨兩人打著清新進步形象卻上行下效，跟著柯文哲學壞，「柯文哲主席還在做著總統大夢，還沒醒過來嗎？想當總統，先管好你底下輕蔑無知的子弟兵吧！」
黃捷認為，政治立場可以不同，但杜絕身材和外貌歧視應是普世價值。「這種惡毒的言語毫無同理心，輕蔑地訕笑他人、鼓吹歧視的參選人，如何讓選民相信妳們上任後能夠讓社會更友善？」陳菊用血汗創造台灣民主，也為人權貢獻良多，民眾黨卻只剩不斷人身攻擊、言論歧視的能說嘴，這樣的政黨價值實在悲哀。
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