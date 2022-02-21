龐培歐三月訪台 王定宇點出隨行一關鍵人物

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將在3月訪台，民進黨立委王定宇說，隨行的還有余茂春，他是川普政府時期規畫中國政策的首席顧問 ，甚至協助美國抗中相關作為，讓中國點名要處分，原生地也說要除籍，他是美國相當重要「中國通」，也是知中派，抗中政策能打到重點。

王定宇說，竭誠歡迎龐培歐三月份來台訪問，他曾擬訂多項友台政策，他這次的印太之旅，據悉與下屆美國總統大選有關，台灣感謝美國情誼，各黨派都會互動交換意見，尊重美國內政，也祝福他心想事成。

王定宇說，龐培歐一行人將與蔡英文總統等人交流，龐培歐曾是外交相關事務最高官員，台海安全問題上會有第一手資訊，期待更深入、直接互動，未來政壇龐培歐必然有一席之地，龐培歐在印太政策以及對中政策上，余茂春扮演相當重要角色，期待在自由民主國際聯盟下，台灣有更重要的參與。

民進黨立委羅致政說，龐培歐是對抗中共代表性人物，被中共列入所謂黑名單，非常理解台灣困境，龐培歐支持且認同台灣。至於龐培歐是否參與大選？或對其加分？羅致政則說，台灣沒有美國選票，並不瞭解。