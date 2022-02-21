影／府院懲處黃郁婷？趙少康籲蘇蔡：住手了！

我國競速滑冰國手黃郁婷備戰北京冬奧期間，在個人網路社群上傳身穿中國隊服練習的影片，連日引發輿論爭議後，行政院長蘇貞昌認為黃郁婷行為極為不當，要求教育部、體育署查處。對此，中廣董事長趙少康批評，蘇貞昌大院長、蔡英文大總統，去追殺一個30幾歲的小女生、運動員，他覺得滿無聊的，希望他們「住手了」。

趙少康表示，黃郁婷的言行當然有可爭議之處，但勸告就好，相信以後也不會有國手再去穿對岸的衣服，以後也可以列為選手比賽前的規範。

趙少康還說，這次冬奧台灣雖然只有四位選手參加，但已經是很不簡單的事情。台灣沒有冰天雪地，這些滑冰、滑雪選手都是靠自己，國家沒有給他們什麼東西，從小都是家裡培養、努力苦練，要去冬奧是很困難的，這些人能參加冬奧讓台灣能出頭露臉，已經是為國爭光。

趙少康緩頰說，黃郁婷已經很努力比賽，雖然言行可議，但人家已經道歉，也承認常講話不經大腦，而黃郁婷後來也在臉書上跟網友爭論，對方有對方的想法，聽聽看就好，不懂為什麼非要追殺黃郁婷不可。

趙少康也批評，「真是無聊！」國內發生這麼多大事，疫情、缺蛋等問題不去解決，追著一個小女生窮追猛打，這跟中華奧會改選也沒有關係，這是很無聊的事情，所以請蔡英文、蘇貞昌「住手」，不要再幹這種事情，鬧笑話，讓人家笑掉大牙。