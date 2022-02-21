【重磅快評】陳時中這時候放手防疫很不厚道

「能選就辭」！每天下午二時總是拿麥克風對媒體齁來齁去的防疫指揮官陳時中，在前副總統呂秀蓮、政壇名嘴輪番出言相激下，終於擺脫溫吞水作風，說出「能選就辭」勉強有丁點進度的話；雖然對他的防疫能力、成績國人沒什麼正面評價，但在疫情持續延燒之際，陣前換將仍是兵家大忌，不得不慎。

陳時中想換跑道轉戰北市長早已無人不知，他很明白要轉戰北市，所有的本錢都靠防疫成績累積，因此在請辭投身選舉前，務必要營造防疫有成績、疫情趨緩的假象。從每天下午防疫記者會，陳時中報完幾組五位數的新增病例後，媒體反應愈發冷淡，反而聚焦問他要不要選市長？陳時中自肘參選的時機營造得差不多了。

疫情延燒已滿兩年，疫情有趨緩跡象嗎？這點陳指揮官最清楚。台灣雖然防疫成績還可以，但那是靠民眾戴口罩、勤洗手的極佳公衛素養，及基層醫護人員的犧牲奉獻，指揮官實在不宜居功。指揮官頻頻釋出即將降級解封、開放邊境、縮短居隔時間等措施，但疫情趨緩了嗎？指揮官心知肚明。

就在這兩天，台灣新冠確診病例數跨過兩萬，拜Omicron高傳播率、低重症率特性，台灣防疫的數字還不錯看，但整體疫情仍南北竄燒，完全沒法放鬆；此刻出現Omicron變種陽性確診個案，尤其多個傳染鏈的來龍去脈全然難以掌握，此時釋出疫情趨緩訊息，有病毒知識的人都直搖頭。

Omicron的變種病毒BA‧2，比它的原生株BA‧1更狡猾，傳播力更強，已躍居新冠第五波疫情的主攻擊手，更要命的是整個擴散重心已由歐美轉到亞洲，台灣鄰近的香港、南韓、日本都是重災區，暴增的確診例，讓幾地的醫療量能面臨崩潰；台灣實在沒有放鬆的餘地。

及時釋出莫德納將來台成立子公司，可望授權台灣代工生產新冠疫苗的消息，更有欺騙台灣民眾之嫌。要知道避免重傷經濟、逐步解封是各國必須要有的選擇，因此各地靠「緊急使用授權〈EUA〉」進入市場的形式都將陸續失效，藥廠的對策是到各國設立公司，成為本土藥廠，申請該國藥證後繼續保有市場；這個策略指揮中心不可能不知道。

陳時中去選市長是他的權利，但只要還擔任防疫指揮官一天，就要認真的說實話，把防疫做好。