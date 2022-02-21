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考紀會主委參選中常委違中立？李貴敏：法律沒禁止

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨臨時舉行記者會回應選風問題。記者劉宛琳／攝影
國民黨臨時舉行記者會回應選風問題。記者劉宛琳／攝影

中央委員史碩仁今舉行記者會盼端正中央委員、中常委「換票」選風。國民黨考紀會主委李貴敏今回應，盼參選人自律，並提供檢舉專線和信箱，強調國民黨不容許有踩紅線情況發生。但對於自己身為黨務主管也參選中常委，她則說，法律沒禁止她選，希望自己參與中常會，讓國民黨更好。

李貴敏表示，近日大家包括執政黨對於中常委選舉的質疑，國民黨都有在注意。她自己是法律人，對於黨內各項規範都會去執行，國民黨沒有太多資源，出來參選都是抱持承擔概念，並沒有什麼利益可以取得，尤其國民黨在執政黨迫害之下，不管是黨產還是附隨組織，相信大家都看在眼裡。

李貴敏說，大家在參選就已經做了杜絕賄選的承諾，參選同志除了自己要自律之外，有任何違反參選承諾的部分也無法達到當選的目的。她提醒，國民黨處在險境的局勢，民眾需要強而有力監督的在野黨，所有參選行為都會被民眾拿放大鏡看，不要讓執政黨或其他認有任何見縫插針的理由。

李貴敏表示，作為一個端正的參選人，以及國民黨作為正派的政黨，不容許有踩紅線的情況產生。同時她也公布檢舉專線02-2173-1263和檢舉信箱kmt2022@kmt.ong.tw，若有民眾發現中常委參選人有賄選行為，都可以具體提供證據寄到信箱或致電，盼大家共同合作來端正選風。

對於自己具有黨職，但也參選中常委，是否有黨務不中立的問題？李貴敏表示，中華民國法律、國民黨黨中內規都無禁止他參選，她參選是權力也是義務。而她參選的理由是對黨有期望，不能只是被動的期待，必須能夠把中常會如何改進的理念在最高決策機關彰顯出來。相信自己除了專業、國際觀，同時也貼近民意，自己參與中常會會讓國民黨更好。

國民黨副秘書長王育敏說，國民黨樂於聽見所有黨員的聲音，有好的意見和聲音都願意積極採納。為了端正選風，也已經公布選舉專線和選舉信箱，如果有發現中常委在選舉中有送禮和請客等不法賄選現象，請大家勇於檢舉，一起來端正選風。

對於中央委員希望由1年開1次中央委員會議，改為3個月一次。許宇甄表示，根據黨章規定，中央委員會議是每年1次，若需要修改可提案，經全代會通過才能做改變。

國民黨 中常委 李貴敏

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