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議員轟柯文哲一日北高淪政黨造勢 北市斥無稽

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府發言人陳智菡。本報資料照片
北市府發言人陳智菡。本報資料照片

北市柯文哲228連假將再挑戰一日北高。議員林穎孟質疑，柯文哲一日北高已淪政黨造勢，體育局應撤銷補助款50萬。北市府發言人陳智菡則回應，議員以政治霸凌體育，甚至不惜抹黑協會為白手套，政黨造勢之說更是無稽。

林穎孟質疑，柯文哲早年利用北市體育總會自由車協會舉辦一日北高，逃避228紀念日，但今年竟為選舉，搖身一變柯主席，直接將協會變成政黨白手套，實質進行自身政黨造勢，濫用市政資源。

陳智菡回應，北市府推廣體育活動一向依法行政，今年第一季共有65個單項協會來向體育局申請補助，總件數101件，總金額達720萬。議員以政治霸凌體育，甚至不惜抹黑協會為白手套，為政黨造勢之說更是無稽，民主國家人民自發性參與活動不應受限，只要合乎防疫規定，應尊重個人意願。

體育 北市 柯文哲

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