萊豬釋憲明開庭 藍：陳時中、林佳龍表態

行政院去年函告地方政府禁售萊豬自治條例無效，包括北市、台中、嘉義，台南等四縣市議會聲請大法官釋憲，憲法法庭明日開庭辯論。國民黨台北市議會黨團今召開記者會，呼籲中央不要扼殺地方自治，開民主倒車，盼大法官能維護司法的獨立、公正性。

國民黨團書記長王欣儀表示，目前15位大法官中，高達11位是蔡英文總統任命，她也質疑，大法官提出的爭點，竟然還特別納入雙方(中央、市議會)都沒有提出爭執的事項，加入自治條例涉嫌違反國際法、構成國際貿易障礙等問題，令人擔心恐有政治力介入，盼大法官獨立、公正審判。

議員秦慧珠表示，媒體、民間團體都不知道明天有這一場憲法法庭辯論，明天開庭的重要性關乎到食安問題、還有中央地方權限問題。尤其台中市議會的禁萊豬自治條例，是在林佳龍任市長時訂定，現在林佳龍可能選北市長，也應就此問題，提出支持與尊重。

議員游淑慧說，她從來沒有想到，地方政府竟然要為了人民的食安問題，要與中央對簿憲法法庭，台北市議會基於民眾的食品安全權益，她也問民進黨、衛福部，為了誰的利益。

游也向衛福部長陳時中喊話，有意參選台北市長，請先學會尊重台北市議會、台北市長，陳曾說，選舉就是有仇報仇，不希望到了選舉，台北市民向他報這個食安的仇。

中央與地方的萊豬爭議明天將在憲法法庭交鋒，包括訂定用藥安全容許量標準是否為中央專屬權限，地方能否自訂標準、還有地方自治條例是否構成違反國際法、造成國際貿易障礙等議題將在法庭攻防。

政治大學法律系教授廖元豪表示，中央的函告無效作為粗暴，其中地方政府要訂定更嚴格的食品安全標準，應是天經地義，過去大法官738號釋字就曾針對電子遊戲場等提出類似解釋，但現在中央將萊豬事項，解釋成國際貿易、專屬中央事項，地方不能管，這是錯誤的。

另外，廖元豪也質疑，依照地方自治權，中央的函告無效手段也是相當偏頗，盼大法官應該要好好裁決，嚴格審查，中央的函告無效是否過當、過分，中央不可以濫用他的函告無效。

議員王鴻薇表示，中央說這是中央職權，但為什麼教育部、國防部、內政部函示學校、軍方、長照機構不用萊豬？還有校園禁止非基改食品，國際貿易訂定可以進口，食安本來就可以因地制宜、因時制宜。

議員汪志冰也呼籲，大法官千萬不能為政治服務，不能為政治背書，尤其中央將地方禁售萊豬自治條例函告無效，這是鴨霸、濫權行為，明天的大法官釋憲開庭，希望法院的判決，不要初一十五不一樣，應該要有超然獨立的判決。

議員張斯綱也提到，目前萊豬進口比重非常低，中央的進口儀表板幾乎都是零，萊豬議題不會成為台灣與美國國貿之間的阻礙；徐巧芯也表示，這次的釋憲將涉及未來中央與地方權責，不僅討論萊豬，也會影響福島食品、基因改造食品等，未來議會想幫市民訂定一些更高標準，都有可能遭到這樣的對待。