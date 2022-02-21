鎢鋼大王成白營金主？民眾黨：柯文哲與廖萬隆認識多年

民眾黨遭傳有親藍背景金主運作藍白合，雖台北市長、民眾黨主席柯文哲日前否認，但本報掌握，該金主正是國民黨前中常委、有「台灣鎢鋼大王」之稱的廖萬隆。對此，民眾黨發言人楊寶楨今回應，「有沒有金主或是贊助，這部分不清楚」，但稱柯文哲與廖萬隆認識多年，廖平常有機會也會幫忙介紹人給柯。

知情人士向本報透露，廖據傳身價破500億元，受柯文哲重視，並會引介商界及藍營地方派系人士給柯認識，柯經常前往廖位於立法院旁的豪宅密會，廖也深獲柯信任，一通電話就可找到柯，說的話對柯文哲具有相當分量。

知情人士並說，廖萬隆經常贊助民眾黨活動，如共識營、餐會等便曾在廖的旗下事業舉辦，廖萬隆也會支援民眾黨參選人，如民眾黨台北市議員提名人就曾受邀至廖的豪宅，與廖會面，民眾黨部分參選人也是廖引薦而來，「雖然廖萬隆不是民眾黨檯面上的人物，但話語權遠比許多黨內重要幹部還大」。

對此，楊寶楨今回應，柯文哲跟廖萬隆認識多年，廖萬隆平常有機會也會幫忙介紹人士給柯文哲，不只是所謂親藍背景，也會介紹民進黨、國民黨甚至無黨的人給柯，交流政治、經濟情勢，外界不用特別把特定企業家冠上某個顏色。

楊寶楨也說，有沒有金主或是贊助，這部分不清楚，她個人的確在過年後有跟廖在餐會上見過面，但不是在豪宅，其他人有沒去過豪宅則不知道。她並強調，參選人跑選舉、地方活動，認識各界人士很正常。