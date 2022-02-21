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批國民黨換票聯盟猖狂 張亞中：黨中央是共業集團

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中央委員史碩仁今舉行記者會要求召開中央委員臨時會議，並杜絕黨內選舉換票聯盟。中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源與會。記者劉宛琳／攝影
中央委員史碩仁今舉行記者會要求召開中央委員臨時會議，並杜絕黨內選舉換票聯盟。中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源與會。記者劉宛琳／攝影

中央委員史碩仁今舉行記者會，要求端正中央委員、中常委選舉選風，杜絕換票，並召開中央委員臨時會議討論並擬訂黨內重要制度。與會的中廣董事長趙少康呼籲立即解散換票的「14聯盟」，並追究責任；孫文學校總校長張亞中更批評換票，「黨中央某些人可能還是共業集團的部份。」

史碩仁表示，這次連署最主要的目的就是召開中央委員會，擬訂黨內重要制度，交由中常會去執行，包括每3個月定期召開一次中央委員會議，以及未召開定期會議前，先開臨時中央委員會議。他並提出臨時中央委員會具體5訴求，包括建立穩定各級參選制度、建立明確青年參政培訓制度、黨務人員需嚴守行政中立、各級黨部財務需定期稽核公布、各級職務捐需明定使用方式。

對於換票問題，趙少康說，中央委員要靠自己單打獨鬥當選是很不容易的事，但換票把選舉的意義扭曲了，這種陋習應從制度來改。要打破限制連記法，就要杜絕送禮請客，朱立倫應責成秘書長黃健庭、考紀會主委李貴敏，要求選風端正，嚴格執行，誰違規就處分，展現黨的紀律。

趙少康表示，聽說加入聯盟還要交錢，黨內選舉還繳錢幹嘛？他呼籲黨中央立刻解散換票的「14聯盟」並追究責任，

張亞中強調，國民黨是「黨員的黨」，不是只有「黨中央的黨」，黨中央應該要接受建議，歡迎還來不及。但很遺憾的，黨中央透過各種方式來表達對這次記者會的不同意見，也讓主辦的委員受到很大的壓力；為什麼國民黨逐漸往下滑？因為理念蒼白、組織渙散、人才凋零。

張亞中說，黨內換票問題太嚴重，都是臭不可聞，完全為了否些利益考量，還有家族有兩個人進來。中常委選舉要到了。中常委都靠換票聯盟選上，國民黨還會有新血進來嗎？這件事黨中央不知道嗎？黨中央某些人可能還是共業集團的一部分。

張亞中呼籲中常委由黨員直選，就可以避免所有的弊端。但很遺憾，黨中央對這種事情充耳不聞，還繼續讓換票聯盟猖狂下去。

張亞中 中常委

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