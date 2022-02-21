【專家之眼】蔡英文愈怕政治追殺 就愈難逃歷史公道

隨著年底九合一選舉的愈來愈近，蔡英文總統也就愈來愈忐忑不安。這主要是因為年底選舉結果將決定她是否會提前成為跛鴨總統、在卸任後遭到政治追殺，以及在後蔡英文時期維持她的政治影響力。

從蔡英文最近幾個月的一些決策與行為就可看出她心中的焦慮與不安。首先，針對四大公投，她傾府院黨之力與所有資源要求全黨上下貫徹她的「四個不同意」。

她封殺四大公投不僅確保自己進口萊豬、扼殺藻礁、反對核電的政策能夠持續推動，也排除了公投綁大選的變數，讓選舉盡量單純化。

其次，蔡英文同樣傾府院黨之力與行政資源在台中市立委補選與反罷免兩場選戰大獲全勝，不僅證明她自己是輔選高手，更顯示她具有操控全國選戰的能力。

第三，挾乘勝之餘威，民進黨內自然無人敢挑戰她獨享2022年九合一選舉的縣市長提名權。由於年底選舉結果攸關蔡英文個人的歷史定位以及後蔡時期的政治影響力，她自然要全力以赴。

第四，在農曆年後的第一個民進黨中常會，蔡英文提出四大施政目標，其中最重要的就是贏得年底九合一選舉。此舉除了顯示她公私不分、將民進黨選舉目標與施政目標混為一談之外，更突顯她對年底選舉結果的憂慮。

為什麼蔡英文這麼擔心2022年底的選舉結果呢？第一，年底九合一選舉若是大敗，則後蔡英文時期必然提早到來，不僅她個人將成為民進黨內檢討選舉結果的箭靶，而且英派也將逐漸土崩瓦解。

政治是最現實的，在後蔡英文時期，民進黨內各個政治人物不是群雄並起，就是尋求新的共主。屆時，民進黨內各個諸侯不但不會勤王，而且還會倒打一耙追究蔡英文的責任。

第二，九合一選舉若是大敗，勢將牽動2024年的總統與立委選舉。如果大選再度失敗，不僅她在未來數年將遭到政治追殺，甚至還會遭到民進黨內的嚴厲批判。

從李登輝以降的三任總統都難逃政治追殺的命運。2000年國民黨敗選之後，李登輝被逐出國民黨並遭到泛藍勢力的唾棄。2008年民進黨敗選後，陳水扁因貪污弊案鋃鐺入獄，迄今仍沒有一位總統敢於特赦他。2016年國民黨敗選後，馬英九也遭到民進黨政府的政治追殺，迄今仍無鬆手之意。

第三，法律可以保護一位總統於一時，但不可能保護一位總統於永遠。一旦民進黨在2022年九合一選舉和2024年大選連續敗北，蔡英文就會喪失她的保護傘，等待政治追殺。

最後，就算蔡英文與副總統賴清德達成協議，而且賴清德也在2024年勝出，但賴清德作為新總統是否願意長期為蔡英文提供保護傘，卻不無疑問。

歷史的規律顯示，沒有一位新總統願意活在前一任總統的陰影之下。在追求最大權力的過程之中，政治人物可能會選擇與魔鬼握手，但是一旦坐穩大位，便不見得會履行先前的承諾。

回顧蔡英文六年不到的總統任期中，她無疑是問題最多的一位總統。從論文門事件、關閉中天電視台、進口萊豬、開放核食、搞砸兩岸關係、將外交部變成斷交部、將理應中立的政府機關變成東廠或政治打手，可謂罄竹難書。

蔡英文的罪狀是如此之多，以至於即使一位民進黨的總統也無法長期保護她讓她免於政治追殺。由此觀之，蔡英文愈是擔心政治追殺，就愈可能犯下政治錯誤，而愈來愈不可能躲過歷史的公道與人民的審判。