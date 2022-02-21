龐培歐三月初將訪台會見蔡總統 外交部證實

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將於下周訪問台灣，期間將會見蔡英文總統，副總統賴清德；外交部表示，龐培歐來訪充分展現美國兩黨一致對台灣「堅若磐石」的支持，以及台美全方位夥伴關係的緊密友好。

外交部今表示，歡迎龐培歐夫婦訂於3月2日至5日訪問台灣，期間將晉見蔡總統，接受副總統賴清德款宴、拜會立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮款宴；龐培歐並應遠景基金會邀請於3月4日出席演講活動，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台美間的緊密友好關係。

外交部指出，龐培歐是台灣長期堅定的友人，任內對推動台美關係貢獻卓著，包括促成川普政府多次對台軍售、解密美國對台灣的「六項保證」相關文件、進一步強化對台灣的安全承諾、宣布撤銷不合時宜的台美交往限制等；龐培歐在卸任後仍經常公開為台灣發聲，力挺台灣的自由與民主，外交部至為珍惜並由衷感謝龐培歐對台灣的鼎力支持及長遠友誼。

龐培歐去年三月接受中央社訪問時，曾表達卸任後期待首次訪問台灣，我外交部也將洽邀龐培歐視為重要工作。

國內媒體多次報導龐培歐訪台消息。據指出，原本龐培歐計畫赴台參加原定今年一月舉行的「哈利法克斯台北論壇」，但論壇因疫情延期，尚未確認舉辦時間；龐培歐將視其行程安排，此次訪問與哈利法克斯台北論壇無關。

龐培歐於2018年4月至2021年1月間擔任美國國務卿，也曾任中央情報局局長及聯邦眾議員等職。