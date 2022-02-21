民眾黨雙姝疑消遣陳菊身材 蘇揆：相信陳菊不會在意

民眾黨發言人楊寶楨、學姊黃瀞瑩在臉書的留言遭外界質疑諷刺監察院長陳菊的身材，引發熱議。行政院長蘇貞昌今上午表示，一輩子為自由奮鬥的人權鬥士，相信陳菊不會去在意後輩對她不禮貌的人身攻擊。

黃瀞瑩日前在臉書發文反駁監院指責台北市政府「輕忽」北農疫情，楊寶楨留言處寫下「大菊為重」，黃瀞瑩回覆「再重也要好好調查真相啊！」引發網友熱議。

蘇貞昌上午出席工具機聯展開幕典禮時受訪表示，40幾年前在軍事法庭上，他看著20幾歲的陳菊為台灣的民主自由奮鬥，面對唯一死刑的軍法審判，不憂不懼、從容答辯，最後交代時只說，她身無長物，只有一部照相機交給弟弟，一輩子為自由奮鬥的人權鬥士，相信她不會去在意後備對他不禮貌的人身攻擊。