福島食品今解禁 蘇貞昌：政府會把關食安請放心

衛福部食藥署今天發布公告，福島食品開放進口即日起生效。行政院長蘇貞昌今上午表示，對於相關產品，政府都是比國際還嚴謹的規範，一定會依照相關程序嚴謹處理與把關，請國人放心，「請支持我們一起走出去，為加入國際經貿組織努力。」

蘇貞昌上午出席「TIMTOS x TMTS 2022工具機聯展」時受訪表示，政府非常重視食安，一定會為國人食安把關，福島食品現在是中國全面禁止，對於相關產品，政府都是比國際還嚴謹的規範，一定會依照相關程序嚴謹處理與把關，請國人放心。

蘇貞昌說，世界上國家，包括「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」會員國，都是允許福島食品進口，公投時全國人民已非常清楚表示，大家同意遵守國際規範、科學標準，為了台灣經濟，台灣要走出去跟國際作貿易，政府會為食安把關，請國人一同支持。