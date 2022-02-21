黃郁婷恐遭懲處 蘇揆：行為極不當 國手有責護國家尊嚴
北京冬奧閉幕，行政院要求教育部、體育署，針對我國代表隊競速滑冰選手黃郁婷的「不當言行」，進行調查。國民黨立委批評是秋後算帳，行政院長蘇貞昌今天上午受訪時表示，國手代表國家，有其責任，應維護國家的尊嚴和榮譽，相關行為極為不當，不符國人期待。
國民黨立委林奕華今天在記者會表示，黃郁婷終究是國手，若認為有不當做法，都可透過體育署和單項協會做好的溝通，事前未溝通，事後下重手，會讓許多國手心寒。
她也質疑，很多事情不需要這樣解決，若認為不對，該處理就處理，政府卻選擇用最壞的方式，難道是要看成績出爐，才看要怎麼處理嗎？
蘇貞昌上午出席「TIMTOS x TMTS 2022 工具機聯展 虛實整合Hybrid開幕典禮」。他在受訪表示，日前已責成教育部、體育署做相關處置與規範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言