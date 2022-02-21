黃郁婷恐遭懲處 蘇揆：行為極不當 國手有責護國家尊嚴

北京冬奧閉幕，行政院要求教育部、體育署，針對我國代表隊競速滑冰選手黃郁婷的「不當言行」，進行調查。國民黨立委批評是秋後算帳，行政院長蘇貞昌今天上午受訪時表示，國手代表國家，有其責任，應維護國家的尊嚴和榮譽，相關行為極為不當，不符國人期待。

國民黨立委林奕華今天在記者會表示，黃郁婷終究是國手，若認為有不當做法，都可透過體育署和單項協會做好的溝通，事前未溝通，事後下重手，會讓許多國手心寒。

她也質疑，很多事情不需要這樣解決，若認為不對，該處理就處理，政府卻選擇用最壞的方式，難道是要看成績出爐，才看要怎麼處理嗎？

蘇貞昌上午出席「TIMTOS x TMTS 2022 工具機聯展 虛實整合Hybrid開幕典禮」。他在受訪表示，日前已責成教育部、體育署做相關處置與規範。