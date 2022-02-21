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「大菊為重」遭批歧視 楊寶楨、黃瀞瑩回嗆：扭曲事實

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台北市府前副發言人、「學姊」黃瀞瑩。報系資料照。記者王敏旭／攝影
台北市府前副發言人、「學姊」黃瀞瑩。報系資料照。記者王敏旭／攝影

台北市府前副發言人、「學姊」黃瀞瑩針對監察院報告指北市府輕忽北農疫情，不滿地在臉書發文，民眾黨發言人楊寶楨也留言「大菊為重」附和，黃瀞瑩則再回應「再重也要好好調查真相」，綠營網紅「焦糖哥哥」陳嘉行因此砲轟兩人是在嘲諷監察院長陳菊的身材。對此楊寶楨回擊，根本就是扭曲事實、亂帶風向，真正歧視陳菊院長的人根本就是焦糖本人。

楊寶楨表示，一般講「大局為重」的「重」是指重要性，即便延伸為「大菊為重」，也是指「地位」，就只有焦糖硬要解釋成是「重量」；戴上綠色眼鏡，看什麼都充滿歧視。

黃瀞瑩也回擊，有時候超譯就跟「超買」一樣是一種特殊技能，「心中有鬼，看別人都是鬼」，她的留言很溫和，沒有要批評誰，也不需要網軍出征給聲量，完全給網友與媒體評論。

民眾黨新北市議員參選人陳世軒則抨擊，執政黨的「死忠側翼」的焦糖哥哥，對監察院的雙標無法駁斥，只好針對瀞瑩跟寶楨的嘲諷來搞「文字獄」，硬凹「大菊為重」跟「再重也要好好調查真相啊」是對陳菊的「身材歧視」。

民眾黨新北市議員參選人陳世軒。圖／陳世軒提供
民眾黨新北市議員參選人陳世軒。圖／陳世軒提供
民眾黨發言人楊寶楨。圖／取自楊寶楨臉書
民眾黨發言人楊寶楨。圖／取自楊寶楨臉書

陳菊 黃瀞瑩

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