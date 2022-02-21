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福島食品來了！ 食藥署公告即日起生效

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福島食品來了！ 食藥署公告即日起生效

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
政府開放日本福島5縣食品進口，即日起生效。圖／報系資料照片
政府開放日本福島5縣食品進口，即日起生效。圖／報系資料照片

福島食品來了！衛福部食藥署今天發布公告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，即禁止進口規定，及發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，自即日生效。

公告係調整對日本食品管制措施，由現行地區管制，改為風險產品管制，包括︰

一、停止輸入查驗(即禁止進口)︰

(一)日本國內限制流通的產品，為當然停止受理輸入查驗。

(二)野生鳥獸肉︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

(三)菇類︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

(四)漉油菜︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

二、應檢附輻射檢測證明及產地證明(即檢附雙證)︰

(一)福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣開放品項之產品。

(二)宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣生產製造之菇類。

(三)宮城縣、岩手縣生產製造之水產品。

(四)靜岡縣生產製造之茶類產品。

(五)宮城縣、埼玉縣、東京都生產製造之乳製品、嬰幼兒食品。

本次衛福部食藥署8日對外預告二大草案，預告期僅10天，2月18已到期收案。但預告期間前各界意見收件約30多件。

食藥署表示，在國家發展委員會公共政策網路參與平台及首長信箱，總共接獲36則意見，其中17則(47.2%)支持、4則(11.1%)反對及15則(41.7%)提出建議或詢問草案內容，支持者遠多於反對者。

食藥署表示，政府以「回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關」三原則，及「『禁止特定地區進口』改為『禁止特定品項進口』、針對具風險品項，要求提供雙證(輻射證明及產地證明)、福島等五縣食品於邊境逐批檢驗」三配套，積極建立完整食安管理。

並依據產品風險及「食品及相關產品輸入查驗辦法」相關規定，於邊境查驗符合規定者，始得輸入；查驗不符合規定者，一律退運或銷毀，不會流入國內市場，確保輸入食品安全。

福島食品 日本 食藥署

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