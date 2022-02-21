柯文哲任內最後一日北高 議員轟淪政黨造勢要求撤補助

為挑戰一日北高，台北市長柯文哲上周末到花東練騎，為228連假的一日北高暖身。北市議員林穎孟今天則在臉書質疑，柯文哲一日北高已淪為政黨造勢，北市體育局應撤銷補助款50萬元。

林說，柯早年利用北市體育總會自由車協會舉辦一日北高，逃避228紀念日，但今年竟為選舉，搖身一變柯主席，直接將協會變成政黨白手套，實質進行自身政黨造勢，濫用市政資源。

林穎孟還說，這幾天民眾黨立委蔡壁如也已公告全民，創立民眾黨的「理念」，就是為了讓柯主席進總統府。整個黨為了宣揚「理念」，不惜左手以柯市長撥資源給右手柯主席，各種鑽漏洞、走巧門，真是費盡苦心。民眾黨為了柯主席一生懸命，奉勸北市府無需跟著向下沈淪。

今年是柯文哲任期最後一年，為完成挑戰一日北高，避免去年為二二八紀念活動北返，今年柯文哲的一日北高行程，將於2月27日清晨從台北出發，全程騎到高雄，預計2月28日凌晨抵達高雄。

不過議員質疑，每年柯總是要在228前夕舉辦一日北高，說要推廣自行車、用汗水替代淚水紀念228，去年柯卻花市府公關媒體經費做個人行銷，直播成效還很差。結果今年，柯主席為躲避市政監督，改走巧門，不敢直接編列市府媒體公關費，強調當天局處長陪騎都是「假日自發、不是加班」，民眾黨並公開表示參選提名人陪騎，宣揚民眾黨「理念」。

林穎孟說，今年一日北高，還是有北市府體育局50萬元的活動補助案，其核可成效目標是推廣自行車，不是推銷民眾黨。目前顯然違背預期成效，實質淪為民眾黨造勢活動。

林穎孟強調，市府公帑不應該被濫用，一日北高既然淪為柯主席政黨造勢活動，體育局應立即撤銷「2022北高挑戰行50萬元補助案」。