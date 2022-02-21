【重磅快評】只管外公外婆、不管外甥？正名半吊子

教育部辭典註記外公、外婆詞條也可稱為祖父母風波至今不斷，報刊天天有讀者投書。客觀來說，內外之別確實標誌台灣父系社會以男性為中心傳統，試圖從稱呼去除框架，有其正面意義；只是為何主事者只管來自直系親屬的外公婆，不管旁系的外甥、女，成了半吊子正名，減損除「外」的正當完整性。

過去在台灣，若以國語稱呼媽媽的父母時，都是稱「外公、外婆」，或寫作「外祖父、外祖母」。一般人對此習以為常，不覺得稱「外」就表示情感距離較遠，但深究起來，正如性別團體指出，在家族正式場合排序中，許多家庭確實會將「外」系成員列得較後面，以父系家族「內」優先，顯出內外之別。

雖說台灣身為華人社會，本來就是以父系傳承為主的父系社會，但21世紀後隨著性別平權意識進步，民法已修法為父母可約定小孩從父姓或母姓，顛覆父系傳統。根據內政部數據，台灣從母姓比率已從2013年的1.69%，增加為2017年的4.75%，光以此觀之，確實就不宜見母系就斷定為「外」。

再者，從性別平權角度，不論孩子從父姓或母姓，都有雙方血脈，平等稱雙方父母都為「祖父母」，不再強調誰是「外」，或許還能平息些事端。如此就算有天，台灣從母姓者多於男性，男方也無須憂憤被稱為「外」。

然而教育部和立委大張旗鼓稱為外公外婆等「正名」，在辭典加註也可稱祖父祖母，並將外孫、外孫女也加註「亦稱孫子、孫女」時，卻遺忘了同為「外」系統稱呼的「外甥、外甥女」。如此只管家族中的直系親屬，不管女性的旁系親屬，暴露主事者心中顯然也有正名的優先順序與分類。

依照國語系統的親屬稱呼，外甥、外甥女是稱姊妹的孩子。這和稱呼兄弟的孩子「侄子、侄女」相比，很明顯是將姊妹的孩子視為外、兄弟的孩子視為內。然而正如不論對待祖父祖母或外公外婆，家族親情本應同等濃厚，這也是教育部為外公外婆正名的依據；為何當面對姊妹而非兄弟的小孩，就理所當然是「外」？

更重要的，這暴露出主事者行事思考的粗疏草率與欠缺系統規畫。如果主事者真心從性別平權出發，為何只想到最容易引發關注的外公外婆、外孫外孫女，忘卻同是家族系統的外甥、外甥女？如此只從最容易製造話題的哏出發，忽略整個家族系統的思考，悲哀地呈現教育部慣常的便宜行事、思考不足。

台灣當代年輕人少婚少生，不少家族因此普遍可見一個小孩多方來疼，不論是來自孩子母方手足的阿姨、舅舅，或來自孩子父方手足的姑姑、叔伯、情感都同等濃厚。當外公外婆、外孫外孫女已加註正名，教育部乃至立委等都不該再獨漏外甥、外甥女，為德不卒外，恐怕也暴露內心深處仍只關注封建的直系傳承，忽略旁系意義。