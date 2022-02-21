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獨／民眾黨親藍金主曝 身價破500億、曾要幫藍營籌薪水

華人才勤勞？ 東南亞殖民與「懶惰土著的迷思」

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獨／民眾黨親藍金主曝 身價破500億、曾要幫藍營籌薪水

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
知情人士透露，國民黨前中常委、有台灣鎢鋼大王之稱的廖萬隆，正是民眾黨重要金主。報系資料照
知情人士透露，國民黨前中常委、有台灣鎢鋼大王之稱的廖萬隆，正是民眾黨重要金主。報系資料照

「藍白合」議題備受討論，台北市長、民眾黨主席柯文哲前幕僚柯昱安爆料，民眾黨內確實有親藍金主運作，對此柯文哲雖否認，但本報掌握，國民黨前中常委、有台灣鎢鋼大王之稱的廖萬隆，正是民眾黨重要金主。黨內人士透露，廖據傳身價破500億元，深受柯重視，並會引介商界及藍營地方派系人士給柯認識。孫文學校總校長張亞中競選國民黨主席時更曾說過，廖萬隆曾答應會幫忙籌款，解決國民黨財務問題。

今年74歲的廖萬隆為春保森拉天時鎢鋼集團創辦人及總裁，同時也是天津時代廣場信誠實業公司董事長、春鑫地產投資開發公司董事長、薆悅精品飯店集團總裁，身價據傳超過500億元。

據悉，廖萬隆是第一批到大陸投資的台商，在大陸政商關係良好，他在自介中曾提到，「26歲，受惠於經國先生的創業貸款，才有機會成為青創楷模；36歲，面見鄧小平，才有機會趕上中國的工業發展」。此外，廖也曾擔任國民黨多屆中央委員及中常委，張亞中競選國民黨主席時更曾透露，廖答應他「錢沒問題」，會幫忙解決國民黨財務狀況。

知情人士表示，柯文哲經常前往廖位於立法院旁的豪宅密會，廖並會介紹商界、國民黨地方派系人士給柯認識，知情人士並形容，廖在聚會中「就跟老大一樣」，而廖也深獲柯信任，一通電話就可找到柯，說的話對柯文哲具有相當分量。

知情人士並說，廖萬隆經常贊助民眾黨活動，如共識營、餐會等便曾在廖的旗下事業舉辦，廖萬隆也會支援民眾黨參選人，如民眾黨台北市議員提名人就曾受邀至廖的豪宅，與廖會面，民眾黨部分參選人也是廖引薦而來，「雖然廖萬隆不是民眾黨檯面上的人物，但話語權遠比許多黨內重要幹部還大」。

民眾黨 國民黨 柯文哲

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