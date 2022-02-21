獨／柯文哲拚總統吸泛藍游離勢力 親民黨要角傳助白營

台北市長、民眾黨主席柯文哲欲攻總統大位之心，路人皆知，雖柯一開始以「墨綠」色彩躍上政壇，但黨內成員卻走向「藍化」。黨內人士解讀，柯目的是盡快搶食泛藍支持者，先奪下2024大選「老二」位置，才有攻大位可能。知情人士並表示，親民黨要角、發言人張碩文近期也引介不少中南部地方派系人士給民眾黨，協力年底選戰。

知情人士指出，柯文哲一直對外界解讀第一屆市長是「靠綠營」才選上相當不滿，在白綠正式分手後，柯亟欲證明靠自己就可攻上總統大位，立場除從「墨綠」走向「反綠」，現在更趁國民黨氣勢不振時，不斷吸納泛藍勢力，擴大支持度，「未來說不定又回到墨綠，再反噬綠票源」。

知情人士表示，目前民眾黨相關要角多具有泛藍背景，包括秘書長謝立功及前「韓家軍」成員副秘書長蔡增家、顧問王智立、媒體總監黃文財；親民黨部分則有北市副市長黃珊珊、台北市議員林國成。而在民眾黨今年底的選戰中，更可看見親民黨發言人張碩文身影，張會介紹中南部地方派系人士給民眾黨，也有人藉張接近民眾黨，參與年底選戰。

對於黃珊珊會掛親民黨籍或民眾黨籍參選台北市長，張碩文日前受訪時曾說，在野黨沒有不合作的理由，希望兩黨可以合作共推黃珊珊參選。民眾黨人士解讀，由於親民黨日漸凋零，親民黨人士轉投民眾黨，已是明顯趨勢，未來跳船潮只會更多。

黨內人士也憂心，柯文哲為了選總統，吸收各方人馬，卻缺乏把關，近期提名人爭議便是血淋淋例子，許多人接近民眾黨更是「借殼上市」，只圖個人利益，種種亂象已造成黨內焦慮。