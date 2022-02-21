快訊

獨／民眾黨親藍金主曝 身價破500億、曾要幫藍營籌薪水

華人才勤勞？ 東南亞殖民與「懶惰土著的迷思」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／柯文哲拚總統吸泛藍游離勢力 親民黨要角傳助白營

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台北市長、民眾黨主席柯文哲(前排左)，台北市副市長黃珊珊(前排右)。報系資料照，記者曾吉松／攝影
台北市長、民眾黨主席柯文哲(前排左)，台北市副市長黃珊珊(前排右)。報系資料照，記者曾吉松／攝影

台北市長、民眾黨主席柯文哲欲攻總統大位之心，路人皆知，雖柯一開始以「墨綠」色彩躍上政壇，但黨內成員卻走向「藍化」。黨內人士解讀，柯目的是盡快搶食泛藍支持者，先奪下2024大選「老二」位置，才有攻大位可能。知情人士並表示，親民黨要角、發言人張碩文近期也引介不少中南部地方派系人士給民眾黨，協力年底選戰。

知情人士指出，柯文哲一直對外界解讀第一屆市長是「靠綠營」才選上相當不滿，在白綠正式分手後，柯亟欲證明靠自己就可攻上總統大位，立場除從「墨綠」走向「反綠」，現在更趁國民黨氣勢不振時，不斷吸納泛藍勢力，擴大支持度，「未來說不定又回到墨綠，再反噬綠票源」。

知情人士表示，目前民眾黨相關要角多具有泛藍背景，包括秘書長謝立功及前「韓家軍」成員副秘書長蔡增家、顧問王智立、媒體總監黃文財；親民黨部分則有北市副市長黃珊珊、台北市議員林國成。而在民眾黨今年底的選戰中，更可看見親民黨發言人張碩文身影，張會介紹中南部地方派系人士給民眾黨，也有人藉張接近民眾黨，參與年底選戰。

對於黃珊珊會掛親民黨籍或民眾黨籍參選台北市長，張碩文日前受訪時曾說，在野黨沒有不合作的理由，希望兩黨可以合作共推黃珊珊參選。民眾黨人士解讀，由於親民黨日漸凋零，親民黨人士轉投民眾黨，已是明顯趨勢，未來跳船潮只會更多。

黨內人士也憂心，柯文哲為了選總統，吸收各方人馬，卻缺乏把關，近期提名人爭議便是血淋淋例子，許多人接近民眾黨更是「借殼上市」，只圖個人利益，種種亂象已造成黨內焦慮。

黨內人士直言，民眾黨不是為了柯文哲選總統而存在，「難不成柯文哲沒有選上總統，這個黨就要打包了？」民眾賦予民眾黨權力，是希望讓國家逐漸變得更好，「柯文哲不該忘記當初民眾支持他的原因，失去創黨的核心價值」。

前立委、親民黨發言人張碩文。報系資料照。
前立委、親民黨發言人張碩文。報系資料照。

民眾黨 柯文哲 親民黨

延伸閱讀

獨／民眾黨親藍金主曝 身價破500億、曾要幫藍營籌薪水

柯文哲騎車到台東訪國民黨籍青年 柯：鼓勵參政

監委擬質問柯文哲 藍委：用人唯綠以致拔擢非人

2024把柯文哲送進總統府 陳佩琪：不選才是新聞

相關新聞

冷眼集／黃郁婷風波…蔡抗中 拿國手祭旗

北京冬奧昨天閉幕。我國選手表現差強人意，原本「體育歸體育，政治歸政治」的楚河漢界，卻因行政院長蘇貞昌要求調查競速滑冰女將...

獨／柯文哲拚總統吸泛藍游離勢力 親民黨要角傳助白營

台北市長、民眾黨主席柯文哲欲攻總統大位之心，路人皆知，雖柯一開始以「墨綠」色彩躍上政壇，但黨內成員卻走向「藍化」。黨內人...

獨／民眾黨親藍金主曝 身價破500億、曾要幫藍營籌薪水

「藍白合」議題備受討論，台北市長、民眾黨主席柯文哲前幕僚柯昱安爆料，民眾黨內確實有親藍金主運作，對此柯文哲雖否認，但本報...

立院新會期朝野先面對修憲戰場 柯建銘「大新竹夢」前景不樂觀

立法院新會期2月25日開議，朝野政黨首要面對的是修憲大戰，民進黨立法院黨團已有共識，如果國民黨繼續消極面對修憲，民進黨團最晚3月透過院會表決，讓社會了解誰是阻擋憲改元兇。民進黨團總召柯建銘力推的地制法修法，無緣在上會期闖關，據了解，雖然柯未放棄，但執政高層態度轉趨保守，加上綠營內部雜音未消，竹竹合併升格前景不樂觀。

【總編開箱】府院究責黃郁婷 又怎麼看羽生結弦與冰墩墩相擁？

北京冬季奧運昨天閉幕，蔡政府已準備對我冬奧選手黃郁婷在賽前穿中國大陸隊服引發的風波究責。今天出刊的聯合報在二版重點處理這條新聞，昨天在編前會議上，我對新聞部同事說我們必須用更周全的角度來處理這條新聞，有同事擔心這樣做與當前的「網路風向」不同，我說，這正是新聞媒體與一般網路言論根本上的不同。

金主牽線、妻子力挺 柯文哲挖泛藍攻大位

台北市長、民眾黨主席柯文哲欲攻二○二四總統大位，前兩天接連造訪花東，拔樁意味濃；民眾黨立委蔡壁如、柯的妻子陳佩琪也陸續表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。