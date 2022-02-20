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【即時短評】賽前打氣 賽後算帳 蔡總統還認這句話？

聯合報 / 記者林河名
黃郁婷在北京冬奧競速滑冰女子1000公尺排第24名，如今面臨被調查不當言行及處分。圖／中華奧會提供
黃郁婷在北京冬奧競速滑冰女子1000公尺排第24名，如今面臨被調查不當言行及處分。圖／中華奧會提供

北京冬奧20日閉幕。我國選手表現差強人意，原本「體育歸體育，政治歸政治」的楚河漢界，卻因行政院蘇貞昌要求調查競速滑冰女將黃郁婷的不當言行並做適當處分，再吹皺一池春水。蔡政府「賽前打氣、賽後算帳」，真要拿選手當政治祭旗？

黃郁婷因備戰期間分享身穿中國隊服的練習影片，後又出現爭議言論，讓不少國人感到突兀、錯愕。然而，她提到「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等語，固然遭不同看法者抨擊，但若這是她的真切感受，或可代表部分年輕選手的國族觀，應屬言論自由範圍；至於反嗆網友是否得當，個人必須承擔。

更何況，蔡英文總統早在2016年1月16日贏得總統選舉那一天，就明確表示「選舉結果向世界證明，台灣人就是自由人、民主人」，只要當總統一天，她會努力讓國民「沒有一個人必須為他們的認同道歉」。

在許多國人眼裡，黃郁婷的言行非常「政治不正確」，甚至「自目」，但選擇當運動「自由人」，絕非10惡不赦。她為體現「沒有國籍之分」，穿了中國隊服，未免「神經大條」，但若穿的是他國隊服，還會引發軒然大波？而她認為「就像在主場作戰」，不也因為在北京比賽，身邊同為華人的親切感？

行政院要求調查黃的言行並做處分，是否「有法可罰」，恐須大費周章，因為，連體育署都說，將研議修正參賽處理辦法，可見仍有灰色地帶。更別忘了，此事惹議之後，蔡政府不但仍決定由黃郁婷續任掌旗代表，還為選手打氣，若是明顯違紀，何能忍到冬奧閉幕之際才開鍘？

黃郁婷言行造成國人觀感不佳，社會自有公評，如今動用國家機器「大砲打小鳥」，已難符比例原則；縱使個人認知有所不當，但誠如在野黨立委所說，政府「前無指導、中無警惕、後有處罰」，更有「不教而殺」之虞。此時拿黃祭旗，無非仍是「抗中」情結作祟。

我們期待運動員勇於突破、追求更快更遠，政府卻拿著政治框架大打「認知作戰」。選手們縱然乖乖聽話，但籠罩在寒蟬效應下，還能毫無羈絆、全力衝刺？而蔡總統那句「不須為認同道歉」，究竟還算不算數？

體育 北京冬奧 行政院 蔡英文 蘇貞昌 國家機器 黃郁婷

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