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【重磅快評】懲處黃郁婷 體育署沒署長也有高效率

聯合報 / 主筆室
北京冬奧閉幕，行政院長蘇貞昌（中）指冬奧國手黃郁婷行為極為不當，要求教育部和體育署調查、處分。記者曾原信／攝影
北京冬奧閉幕，行政院長蘇貞昌（中）指冬奧國手黃郁婷行為極為不當，要求教育部和體育署調查、處分。記者曾原信／攝影

行政院長蘇貞昌、綠委先後要求調查競速滑冰女將黃郁婷不當言行，並做適當處分，綠委還說處罰不能等到四月；結果，體育署馬上表示會在1至2週內將邀中華奧會、滑冰協會開會，並研議修正參賽處理辦法，建立代表隊不當言行處理規範。看來，署長出缺的體育署辦事效率仍是一流，難怪常務次長可以一直代理下去，沒有署長似乎也不礙事。

近來體育署長真的不好當，去年東奧「商務艙之亂」引起高層震怒，結果，代表隊雖然拿下漂亮的獎牌數，但當時的體育署張少熙還是坐不穩署長的位子，在返國之後立即請辭，也讓張成為我國史上最短命的體育署長；這次黃郁婷風波顯然一時難以平息，好在新的體育署長還沒派任，否則，恐怕又要折損一位署長了。

只是，代表隊成員的言行真的有必要驚動閣揆親自下令調查懲處嗎？綠委有必要大聲疾呼要求教育部立即處理嗎？黃郁婷這次參加冬奧的爭議是她於備戰期間在社群網站分享身穿中國隊服的練習影片，接著又在臉書發文或受訪時提到「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等言論，讓蔡政府及綠委看了很不開心。

但在爭議發生後，教育部並沒有立即反應，直到行政院長貞昌及綠委開砲之後，才說黃郁婷有「兩大罪狀」，一是在美國鹽湖城備戰北京冬奧訓練期間，以其個人社群網站上傳穿著中國隊服裝的影片，二是後續發言內容不符國人對國家代表隊選手的期待等。令人納悶的是，如果黃郁婷的言行有重大失當，教育部何以未能在事件發生之初即予規範？她的言行又是違反那一條規定？事後來算總帳，這樣合理嗎？

針對政府事後要求處理，冬奧代表團總領隊陳士魁表示預計在四月檢討會議中進行詳細討論，決定是否懲處與如何懲處。但綠委許智傑卻很有意見，認為拖到四月，民怨可能會延燒，應盡快處理。問題是，如果這真有那麼大民怨，為何政府不在黃郁婷上傳影片時即予處理，事情都發生那麼多天，所謂的「民怨」有差那麼幾天嗎？陳士魁說要詳細討論，也許能訂出較周全的規範，為何又不行呢？

體育本來就應該沒有國界，其實，對綠營來說，黃郁婷最大的問題就是「政治不正確」，如果當時她穿的是美國隊或日本隊的服裝，恐怕綠營就會給她拍拍手；如果今天她拿獎牌回來，綠營要對她下手，恐怕又多了忌憚。

只是，體育署在事件發生前對選手沒有相關規範，事中沒有任何處置，事後綠委催促快快懲處，又說要趕在兩週內建立代表隊不當言行處理規範，這種獨步全球的規範可以在短時間內制訂出來，恐怕也得有高度的「政治正確」才能完成，或許這是黃郁婷要好好學習的地方吧？     

體育 教育部 北京冬奧 黃郁婷

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