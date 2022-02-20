快訊

地牛翻身！東部海域4.9地震 最大震度宜蘭2級

今全台20站創下入冬最低溫紀錄 氣象局：入夜還會更冷

民團要求動物權入憲 民進黨：國民黨從頭到尾杯葛修憲

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
謝佩芬表示，重視動物權利與福利不僅是國際趨勢，更是普世價值。感謝長期以來，相關團體與政府在動物保護的議題上，攜手完成許多動保政策，往建立完善且具有社會共識的動保方向前進。情境示意圖。圖／Ingimage
謝佩芬表示，重視動物權利與福利不僅是國際趨勢，更是普世價值。感謝長期以來，相關團體與政府在動物保護的議題上，攜手完成許多動保政策，往建立完善且具有社會共識的動保方向前進。情境示意圖。圖／Ingimage

動物保護立法運動聯盟今天舉辦「動物保護入憲」大遊行。民進黨發言人謝佩芬今天表示，蔡英文總統自從2016年就任總統後，對於動物保護的權益做了許多精進措施，例如修改動物保護法、逐年編列13.5億預算推動友善動物保護計畫，未來中央政府將持續跟地方合作，逐步完善台灣的動物保護體系。她也批評，國民黨立委從頭到尾以杯葛的態度面對修憲委員會。

謝佩芬表示，重視動物權利與福利不僅是國際趨勢，更是普世價值。感謝長期以來，相關團體與政府在動物保護的議題上，攜手完成許多動保政策，往建立完善且具有社會共識的動保方向前進。

謝佩芬表示，在修憲程序中，也有黨籍立委提出將動物保護權利納入憲法修正條文的草案，期待藉由不同修憲版本的內容討論過程中，凝聚朝野最大的共識。

不過，謝佩芬也指出，此次朝野立委提出了75個修憲案，其中包含諸多憲政改革議題，但國民黨立委從頭到尾以杯葛的態度面對修憲委員會，不論是公聽會或是委員會議，都拒絕出席會議。連共識度最高的「18歲公民權」都可能無法入憲，意圖讓本次史上絕佳的憲法時刻功虧一簣。

謝佩芬指出，蔡總統自從2016年就任總統後，對於動物保護的權益做了許多精進的措施，例如修改動物保護法等，提高虐待動物刑責及罰責，並完善動物在運送、展演、實驗等的規範制度，落實動物保護精神。政府也公布動物福利白皮書，確立動物福利提升的三大目標；農委會也逐年編列13億5千萬元用以推動友善動物保護計畫，從強化零撲殺政策配套措施、建構多元專業創新之動保行政體系、紮根國人與專業從業人員動物福利知能等方面強化動物保護。

謝佩芬說，農委會今年更將成立「寵物管理科」，除了掌握與管理寵物新興市場發展機制，完善動物展演管理機制外，並計畫推動友善動物資訊管理系統及建立寵物分級制度。透過成立首個寵物專責單位，持續提升與完善動物福利與保護工作。

謝佩芬說，民進黨政府是做實事的政府，對於動物保護的施政與政策只會不斷持續精進，未來中央政府將持續跟地方合作，逐步完善台灣的動物保護體系。

謝佩芬 修憲 寵物

延伸閱讀

影／動保入憲大遊行 民眾帶著毛小孩上街爭權益

相關新聞

民團要求動物權入憲 民進黨：國民黨從頭到尾杯葛修憲

動物保護立法運動聯盟今天舉辦「動物保護入憲」大遊行。民進黨發言人謝佩芬今天表示，蔡英文總統自從2016年就任總統後，對於...

出席國民黨高市黨代表團拜 傅崐萁：只要團結高雄會贏

國民黨高雄市黨部今天舉辦黨代表新春團拜，因3月5日國民黨將選第21屆第1任中常委，今團拜猶如拜票場，多數候選人出席拜票，...

立法院新會期將開議 福食進口成朝野攻防焦點

立法院新會期25日開議，將邀行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國民黨團總召曾銘宗今天表示，是否杯葛將看當天蘇貞昌的報告...

【重磅快評】處分黃郁婷前 先追究斷交部長和蛋荒主委

北京冬奧閉幕，我國選手表現平平，蔡政府苦無大內宣可作，變臉洗門風，要懲處訓練時穿上中國隊服的競速滑冰選手黃郁婷。府院聲稱...

【重磅快評】黃郁婷啟示錄：當國手得先通過政治審查

競速滑冰國手黃郁婷日前在美國鹽湖城備戰北京冬奧訓練，在個人社群媒體上傳身穿中國隊服練習影片，引發爭議，事後她表示「運動無...

蔡壁如邀黨代表座談被洩密？ 謝立功今同框：很無稽

台灣民眾黨近期爭議、話題不斷，身兼選戰小組召集人的立委蔡壁如上周五晚上邀黨代表就年底選戰座談，卻傳出秘書長謝立功將此消息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。