【重磅快評】處分黃郁婷前 先追究斷交部長和蛋荒主委

北京冬奧閉幕，我國選手表現平平，蔡政府苦無大內宣可作，變臉洗門風，要懲處訓練時穿上中國隊服的競速滑冰選手黃郁婷。府院聲稱國手受人民稅金栽培，不該損害國家尊嚴榮譽。國手言行爭議若只因民眾覺得丟臉，就要付出代價，那麼斷交部長吳釗燮與蛋荒主委陳吉仲，也該比照辦理，因為丟主權、沒蛋吃，比起國手穿敵國隊服，更傷人民自尊心。

蘇揆號稱會作事的內閣，但對主權不斷流失的斷交問題，除了口水戰中國，別無他法，我國被尼加拉瓜斷交，吳釗燮躲在外交部裡不敢交代，招待幾無外交承認的索馬利蘭來台，大作外交秀，人家卻以為是到了泰國。蔡政府拿中國霸凌當藉口，對外交失敗唾面自乾，但排隊搶蛋一事被大陸網民當笑話，難道府院還能說蛋荒是中國害的嗎？

從外交到內政，蔡政府沒作什麼讓人民有面子的豐功偉業，找出氣包滿足台派支持者洩憤，倒是動作俐落。黃郁婷穿中國隊服時，還不是冬奧國手，入隊時政府也沒有明文規定言行紅線，不知蘇貞昌是要依什麼規定辦人。她的私人言行傷害國人感情自有輿論公評，側翼網上圍毆不夠，政府跟進加碼，擺明是欺負運動員。東奧時跟著網民修理體育署長，逼人下台，冬奧則追殺國手，台灣也要學北韓，把表現不夠政治正確的選手送勞改嗎？

黃郁婷確實拿了政府補助，但相比自家投入的成本，這不過是杯水車薪，而且政府給錢時，並無簽署賣身契管制言行。若國手因領國家補助，私領域也必須被約束，那麼衛福三寶陳時中、李伯璋及王必勝，吃公帑卻在下班時間作出違紀敗德言行，不是更該被政院立案調查？大官能用「私領域無關公務」偷情，小國手就得「體育即政治」賣身愛國，這就是台灣價值。

黃郁婷被府院下令追殺，提前退場，以便換人出席閉幕式，她若是看到日本花滑王子羽生結弦與大陸選手開心互動的花絮，一定感慨萬千。日本一樣身處美中對抗最前線，與中國安全戰略矛盾日增，八成日本人認為日中關係不好，但羽生和中國冰舞選手柳鑫宇相見歡，一如往常數度接受柳的「公主抱」，並接受中國花滑選手金博洋相贈冰墩墩的帽子，兩人戴上玩自拍。

為何羽生不必擔心與中國友好，惹毛自家人，而黃郁婷必須忍受民粹惡浪及國家機器追殺？

也許是巧合，再一週就是二二八，每年此時台灣政壇就要為了國族認同爭議找代罪羔羊。蘇揆拿黃郁婷開刀，轉移施政無能，但總統府跟著表態，一反賽前寬容大度。先前蔡總統出席七海園區，惹毛深綠台派討伐，此時跟著蘇揆煽動政治肅殺氛圍，擺明是拿小國手祭旗向深綠謝罪，執政者這樣會不會太卑劣了些？